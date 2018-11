Club-Lärmschutz ist nicht Aufgabe des Staats

Der Berliner Senat will den Lärmschutz von Berliner Clubs mit einer Million Euro fördern. Das ist, man muss es so deutlich sagen, absurd. Der Hinweis der Senatsverwaltung, die Clubszene habe sich "zu einem starken Wirtschaftsfaktor und Tourismusmagneten entwickelt" deutet auf eines ja bereits hin: Diese Lokalitäten verdienen teilweise gutes Geld, sie sind offenbar veritable Wirtschaftsunternehmen. Dann sollen sie aber bitte auch so handeln - und den Lärmschutz aus eigener Kasse zahlen.

Sowieso: Dass man mitten in der Stadt und in oder nahe Wohngebieten nicht nachts beliebig laut Musik spielen kann, ist gesetzlich klar geregelt. Dass Clubs ihr Geschäft legal betreiben können, diese Voraussetzung müssen sie schon selbst schaffen. Es ist nicht Aufgabe des Staates, privatwirtschaftlichen Akteuren mit Zuschüssen die Einhaltung geltender Gesetze zu ermöglichen. Dem Staat obliegt vielmehr die Kontrolle, dass entsprechende Vorschriften eingehalten werden.

Klar ist aber auch: Wenn Menschen in Szenekieze ziehen, weil sie eben diese Szene erleben wollen, ist es albern, sich anschließend über selbige zu beschweren. Wer wissentlich und willentlich eine Wohnung neben einem Club als Zuhause auswählt, der muss auch damit rechnen, dass es dort lauter zugeht als in Waidmannslust.

So oder so: Die eine Million Euro wäre für die Sanierung Berliner Schulklos besser verwendet.

Mehr zum Thema:

Berliner Senat fördert Lärmschutz von Clubs