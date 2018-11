Berliner Senat fördert Lärmschutz von Clubs

Berlin. Der Berliner Senat will Lärmschutzmaßnahmen in Clubs der Hauptstadt mit einer Million Euro fördern. Am Mittwoch startete ein entsprechendes Lärmschutzprogramm, wie die Senatsverwaltung mitteilte. „Berlins Clubkultur ist weltweit bekannt und ein Markenzeichen unserer Stadt“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). In den vergangenen Jahren habe diese sich zu einem starken Wirtschaftsfaktor und Tourismusmagneten entwickelt. Mit dem Programm gibt es Förderung für Lärmdämmung oder für Lärmschutzkonzepte. "Wir unterstützen die Clubszene und fördern Lärmschutzmaßnahmen, um die Interessen der Clubs und der Anwohnerinnen und Anwohner in Einklang zu bringen", so Pop weiter.

Senatorin Ramona Pop (Grüne)

Foto: jörg Krauthöfer

"Mit dem Förderprogramm wollen wir Konflikte zwischen Anwohner*innen und benachbarten Clubs entschärfen. Übergeordnetes Ziel des Programms 'Lärmschutz Clubs' ist es, die Berliner Clubkultur durch die Förderung von Lärmschutzmaßnahmen zu erhalten und dem Wandel der Stadt anzupassen", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Durch die Verdichtung der Innenstadt komme es häufiger zu Schwierigkeiten zwischen Clubbetreibern und Anwohnern. "Wir wollen die beiderseits schutzwürdigen Interessen in Einklang bringen. Durch Lärmschutzmaßnahmen in den Clubs kann Wohnen und Clubbetrieb in direkter Nachbarschaft gewährleistet werden."

Das Programm bezuschusse in erster Linie "lärmdämmende Maßnahmen im Wege der Anteilsfinanzierung". Auch die Erstellung von Lärmschutzkonzepten soll in den Förderrahmen eingeschlossen sein.

