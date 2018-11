Stromausfall in Berlin: 20.000 Haushalte betroffen

Die Karte zeigt den Stromausfall in Reinickendorf am Dienstagabend.

In Teilen Reinckendorfs und Spandaus ist am Abend der Strom ausgefallen. Betroffen sind Frohnau, Hermsdorf, Waidmannslust und Wittenau.

Berlin. In weiten Teilen Reinckendorfs ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Wie der Netzbetreiber Stromnetz Berlin auf seiner Störungsseite mitteilte, sind die Ortsteile Frohnau, Hermsdorf, Waidmannslust und Wittenau betroffen. Zudem werde der Spandauer Ortsteil Staaken aktuell nicht versorgt. Laut Berliner Feuerwehr sind 20.000 Haushalte betroffen.

Zumindest in Teilen Frohnaus war das Problem um kurz vor 21 Uhr wieder behoben. Mit der Wiederversorgung der weiteren Ortsteile sei erst gegen 0.30 Uhr zu rechnen, heißt es auf der Seite weiter. "Unsere Mitarbeiter sind für die schnellstmögliche Behebung der Unterbrechung bereits im Einsatz", so der Netzbetreiber.

Durch den Stromausfall kam es kurzzeitig auch zu Problemen auf der Trasse der S-Bahn-Linie S1. Am Abend hielten die Züge in beiden Richtungen nicht in Waidmannslust, teilte die Berliner S-Bahn mit. Außerdem sei die Fahrgastinformation in Wilhelmsruh und Frohnau ausgefallen, so das Unternehmen weiter. Gegen 21 Uhr wurde der Bahnhof wieder angefahren.

Auch die Feuerwehrwache in Hermsdorf ist betroffen. Sie werde mit Notstrom versorgt, teilte die Berliner Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Großflächiger #Stromausfall in #Berlin

Betroffen sind aktuell die Bezirke #Frohnau, #Hermsdorf, #Waidmannslust und #Wittenau mit etwa 20.000 Haushalten. Unsere Wache Hermsdorf ist ebenfalls betroffen und wird aktuell von unserem Technischen Dienst mit #Notstrom eingespeist. pic.twitter.com/IkTAVHJ984 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 27, 2018

Folgende Straßenzüge sind laut Stromnetz Berlin von dem Stromausfall betroffen:

Am Pilz

Am Rosenanger

Amandastraße

Benediktinerstraße

Benekendorffstraße

Bergfelder Weg

Berliner Straße

Bieselheider Weg

Blasewitzer Ring

Burgfrauenstraße

Cecilienallee

Dianastraße

Düsterhauptstraße

Falkentaler Steig

Fellbacher Straße

Florastraße

Forststraße

Forstweg

Freiherr-vom-Stein-Staße

Friedrichsthaler Weg

Frohnauer Straße

Fürstendamm

Glienicker Straße

Gollanczstraße

Gralsburgsteig

Heidenheimer Straße

Heinsestraße

Hermsdorfer Damm

Herzbergstraße

Hohefeldstraße

Hubertusweg

Im Fischgrund

Jagowstraße

Junostraße

Jägerstieg

Klaushager Weg

Kurhausstraße

Laurinsteig

Loschwitzer Weg und Umgebung

Ludolfingerplatz

Lübarser Straße

Markgrafenstraße

Martin-Luther-Straße

Maximiliankorso

Mehringer Straße

Mühlenfeldstraße

Neubrücker Straße

Nibelungenstaße

Olafstraße

Olwenstraße

Oranienburger Chaussee

Oraniendamm

Rauentaler Straße

Robinienweg

Roswithastraße

Schildower Straße

Schramberger Straße

Schulzendorfer Straße

Schönfließer Straße

Seebadstraße

Sigismundkorso

Speerweg

Staehleweg

Titiseestraße

Todtnauer Zeile

Wachsmuthstraße

Waldseeweg

Waldshuter Zeile

Wallenroder Straße

Welfenallee

Wildkanzelweg

Zabel-Krüger-Damm

Zehntwerderweg

Zeltinger Platz

Zeltinger Straße

Zerndorfer Weg und Umgebung

( BM )