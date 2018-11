Heizung bei Feuerwehr ausgefallen: Kollegen müssen umziehen

Berlin. Die Kälte legt die Feuerwache in Berlin-Prenzlauer Berg lahm: Nach dem Ausfall der Heizungsanlage wird die Dienststelle in der Oderberger Straße für einige Tage nicht nutzbar sein. Das twitterte die Feuerwehr am Dienstagabend. Nach Angaben eines Sprechers werden 14 Kollegen auf umliegende Wachen etwa in Wedding oder Weißensee verlagert. Das betrifft auch die Fahrzeuge. Der Sprecher betonte, dass weiterhin im gesamten Stadtgebiet alle Einsätze abgedeckt werden könnten. Was der Grund für den Ausfall ist und wie lange die Schließung dauert, war zunächst unklar. Die Feuerwache hat eine lange Historie - sie wurde bereits 1883 in Betrieb genommen.

( dpa )