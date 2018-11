Der zerbeulte Audi A6, mit dem der Angeklagte Milinko P. am 6. Juni den tödlichen Crash verursachte.

Ein 27-Jähriger tötete laut Anklage auf der Flucht vor der Polizei in Charlottenburg eine 22-Jährige. Nun startete der Prozess.

Prozessauftakt Mordprozess in Berlin: Mit vollem Tempo auf die Kreuzung

Berlin. Es gibt verlesene Erklärungen von Angeklagten, die wirken, als hätte jedes einzelne Wort der Verteidiger geschrieben. Die Erklärung des 27-jährigen Milinko P., am Dienstag vor einem Moabiter Schwurgericht vorgetragen, ist dafür ein klassisches Beispiel.

Milinko P. ist unter anderem wegen Mordes angeklagt. Am 6. Juni dieses Jahres brachen er und zwei Kumpane gegen 21 Uhr in Charlottenburg einen Kleintransporter auf, erbeuteten mehrere Werkzeugkoffer und luden sie in einen Audi A6. Bei der Rückfahrt wurden sie im Bereich der Lewishamstraße/Ecke Stuttgarter Platz von mehreren Polizeiwagen eingekesselt und gestoppt. Die Beamten hätten sich auch lautstark zu erkennen gegeben, heißt es im Anklagesatz.

Milinko P., der am Steuer des Audi saß, fuhr ruckartig zurück, verletzte dabei einen Polizisten und setzte die Flucht fort. Er fuhr bei Rot über eine Kreuzung und „mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 Stundenkilometern“ in eine verkehrsberuhigte Straße, so Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Dorsch. Dabei kollidierte er zunächst mit zwei anderen Fahrzeugen.

Der Angeklagte Milinko P. am Dienstag im Gerichtssaal

Der Angeklagte wollte um jeden Preis entkommen

An der Windscheidstraße/Ecke Kantstraße erfasste der Audi die bei Grün die Straße überquerende Fußgän­gerin Johanna H. Die 22 Jahre alte Studentin schob ein Fahrrad, wurde durch die Luft geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie war sofort tot. Milinko P. setzte die Flucht fort, stoppte wenig später das Fahrzeug und versuchte, zu Fuß zu entkommen. An der Pestalozzistraße wurde er schließlich festgenommen. Die beiden Mittäter – zwei Brüder – saßen noch im Wagen. Der 18-jährige Beifahrer Danijel I. wurde bei dem Crash schwer verletzt. Einen Tag später starb er.

Ankläger Dorsch sieht gleich zwei Mordmerkmale: gemeingefährliche Mittel und Verdeckung einer anderen Straftat. Der Angeklagte sei mit vollem Tempo auf die Kreuzung zugesteuert, obwohl die Ampel auf Rot stand. „Er wollte der Polizei um jeden Preis entkommen, mit dem Gedanken: Alles, was mich bei der Flucht behindert, fahre ich um.“ Er habe also den Tod anderer Menschen billigend in Kauf genommen.

Milinko P.s Erklärung, verlesen von einem Verteidiger, umkurvt diese Mord-Vorwürfe. Er sei Tage zuvor aus dem heimischen Serbien gekommen, weil eine seiner Schwestern in Köln heiraten wollte. Zwischenstation war Berlin, wo er bei einer Cousine übernachtete. In Berlin habe er dann auch Danijel I. kennengelernt, der zu einer befreundeten Familie gehörte. Er habe Danijel I. begleitet, als sich dieser den gebrauchten Audi A6 kaufte. Und er sei auch mitgekommen, als Danijel I. ihn bat, etwas abzuholen. Er sollte fahren, weil Danijel I., wie sich herausstellte, gar keinen Führerschein besaß. Erst sehr spät habe er erfahren, so Milinko P., dass es darum ging, einen Kleintransporter zu plündern. „Ich hatte große Angst“, heißt es. Trotzdem habe er bei dem Diebstahl geholfen.

Angeklagter will Polizisten für "die Mafia" gehalten haben

Als sie vom Tatort wegfuhren, seien sie wenig später ausgebremst und von Autos umringt worden. Mehrere Männer in Zivil seien ausgestiegen, hätten herumgebrüllt und gegen den Audi geschlagen. Es sei nicht zu erkennen gewesen, dass es sich um Polizisten handelte. Danijel I. soll angsterfüllt „das ist die Mafia“ geschrien haben und dass er schnell losfahren solle. Was Milinko P. auch getan habe. Auch bei der dann folgenden Flucht habe Danijel I. immer wieder „schneller, schneller!“ und „Mafia!“ gebrüllt. An einer Kreuzung, die für ihn Rot zeigte, habe er das Gas weggenommen. Danijel I. habe jedoch mit seiner Hand auf seinen rechten Oberschenkel gedrückt, sodass er doch wieder Gas gab und wieder schneller wurde. Dann kam es zum Crash mit den anderen Autos.

Die junge Frau mit dem Fahrrad will Milinko P. nicht bemerkt haben; auch nicht, dass sie getroffen und durch die Luft geschleudert wurde. Seine Erinnerung setze erst wieder ein, als er sich im Krankenhaus befand. „Ich bin sehr traurig wegen Danijel und der jungen Frau“, heißt es in der Erklärung.

Vier Angehörige von Johanna H. treten vor Gericht als Nebenkläger auf. Anwaltlich vertreten wird die Familie durch Gregor Gysi. Johanna H. und seine Tochter hätten sich gekannt, sagt der Linke-Politiker. Die Geschwister hätten zu Ehren von Johanna einen Verein gegründet, der sich um die Angehörigen von Todesopfern kümmern will. Der Prozess wird fortgesetzt.

Am Mittwochabend ist es in Charlottenburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Foto: Thomas Peise

Der Unfall war die Folge einer Verfolgungsjagd. Foto: Thomas Peise

Drei Autoeinbrecher flüchteten in einem Audi vor der Polizei. Foto: Thomas Peise

Dabei rammten sie an der Kreuzung Kantstraße und Windscheidstraße zwei unbeteiligte Autos. Foto: Thomas Peise

Bei dem Unfall wurden sechs Menschen teils schwer verletzt. Foto: Thomas Peise



Der Fluchtwagen erfasste außerdem eine 22 Jahre alte Frau, die ihr Rad auf dem Gehweg schob. Foto: Thomas Peise

Als der Audi-Fahrer mehrere Autos rammte, schleuderte er über die Straße und erfasste die Frau. Sie starb noch am Unfallort. Foto: dpa

Der 27 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens soll betrunken gewesen. Seine Mitfahrer waren erst 14 und 18 Jahre alt. der ältere von ihnen starb wenig später im Krankenhaus. Foto: Thomas Peise

Insgesamt waren 60 Kräfte der Berliner Feuerwehr vor Ort. Foto: Thomas Peise

Auch Notfallseelsorger waren anwesend und kümmerten sich um Passanten, die Zeugen des Unfalls wurden. Foto: Thomas Peise



Die Kantstraße wurde zwischen Suarezstraße und Kaiser-Friedrich-Straße gesperrt. Foto: dpa

Die drei Männer hatten zuvor versucht, Werkzeuge und Baumaschinen zu stehlen. Sie sollen bereits polizeibekannt sein. Foto: Thomas Peise

Polizisten nahmen anschließend die Verfolgung auf. Foto: dpa

Beim Versuch, das Täterauto zu stellen, wurde ein Polizist verletzt. Foto: Thomas Peise

Die Täter konnten später jedoch festgenommen werden. Foto: dpa



Die Spurensicherung dauerte die ganze Nacht. Foto: Thomas Peise

Einzelheiten über die Täter und das Opfer lagen in der Nacht zu Donnerstag noch nicht vor. Foto: dpa



