Ex-Justizsenator Wolfgang Wieland soll Holzmarkt in Friedrichshain retten

Berlin. Junge Männer nageln Holzlatten zusammen, junge Frauen schweben mit Gießkanne von Bäumchen zu Bäumchen und Kinder purzeln lachend durch den Sand. In dem Imagefilm, den die Macher des alternativ-kreativen „Holzmarkt“-Projektes am Dienstag vorführen, bevor die eigentliche Pressekonferenz startet, scheint das Versprechen eines endlosen, unbeschwerten Pippi-Langstrumpf-Sommers mitten in Berlin eingelöst zu sein.

Die Wirklichkeit sieht anders aus: Über dem Holzmarkt an der Spree in Friedrichshain sind dunkle Wolken aufgezogen. Das Kreativdorf sieht sich in seiner Existenz gefährdet, weil der zuständige Bezirksstadtrat die längst überfällige Änderung des Bebauungsplans verweigert. Ein unabhängiger „90-Tage-Rat“ soll nun einen Ausweg aus der verfahrenen Situation aufzeigen, an dessen Ende die Rettung des international prämierten Wohn- und Kreativprojektes steht. „Wir sind an einem Punkt, an dem wir nicht mehr weiterkommen“, sagte Mario Husten vom Vorstand der Holzmarkt-Genossenschaft. Daher habe man die Hoffnung, dass durch die drei „Rat-Mitglieder“, die „ehrenamtlich und unabhängig“ arbeiten würden, mit allen Beteiligten eine konstruktive Lösung gefunden werden kann – auch mit dem Bezirk, sagte Husten weiter.

Zu dem Gremium gehören der Grünen-Politiker und frühere Berliner Justizsenator Wolfgang Wieland, die Berliner Architektin Barbara Hoidn sowie der Hamburger Club-Betreiber und Immobilienentwickler John Schierhorn. Die drei haben nun 90 Tage Zeit, die Probleme bei dem Bauvorhaben zu untersuchen und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.

Das Interessengeflecht auf dem Areal ist vielfältig

Vor den Dreien liegt nun eine Mammutaufgabe, denn das Interessengeflecht auf dem Areal ist vielfältig und für Außenstehende nur schwer nachzuvollziehen. Die Genossenschaft hatte 2012 mit Hilfe einer Schweizer Stiftung zwei Filetgrundstücke am Spreeufer erworben, um Räume für bezahlbares Wohnen, Start-up-Unternehmen, Begegnung und kreative Szene zu schaffen. Während der eine Teil, das sogenannte Kreativdorf mit seinem bunten, selbstgebastelten, unfertigen Charme auf einem 11.000 Quadratmeter großen Grundstück bereits weitgehend realisiert ist, gibt es um den zweiten Bauabschnitt erheblichen Streit.

Foto: Graft Architekten

Auf dem 6000 Quadratmeter großen Areal zwischen Bahnviadukt, Holzmarktstraße und Michaelkirchbrücke sollte nach den Vorstellungen der Genossenschaftler das „Eckwerk“, ein Ensemble aus fünf innovativen Holzhochhäusern mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten zum Wohnen und Arbeiten und entsprechenden flexiblen Grundrissen, entstehen. Gerade dieser Wunsch nach Flexibilität hat dazu geführt, dass das Eckwerk nur schwer in übliche Genehmigungsverfahren passt und deshalb nach wie vor kein Planungs- und damit kein Baurecht hat. Der zuständige Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), und die Genossenschaft geben sich daran gegenseitig die Schuld. Vor wenigen Tagen eskalierte der Streit, die Genossenschaft verklagte das Land Berlin auf 19 Millionen Euro Schadenersatz.

Bei der eigens einberufenen Pressekonferenz im „Säälchen“ am Holzmarkt brachte die Genossenschaft weitere prominente Unterstützer aufs Podium: Der Filmemacher Tom Tykwer („Ba­bylon Berlin“) bezeichnete es als „Riesenglück, dass dieses Areal nicht in die Hände von Spekulanten gefallen ist“. Ganz neutral ist Tykwer in diesem Streit indes nicht. Er gehört dem Vorstand der Genossenschaft an und hat auf dem Gelände ein Büro. Ebenfalls zu den Unterstützern zählen die Eckwerk-Architekten Jan Kleihues (Kleihues + Kleihues) und Wolfram Putz (Graft). „Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden wir international für unser Konzept ausgezeichnet“, sagte Putz. Der damalige Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) sei bei der Preisverleihung in Cannes sogar dabei gewesen. „Es fällt mir schwer, zu begreifen, warum dennoch ein Projekt, das allseits gutgeheißen wurde, politisch nicht realisiert werden kann“, so Putz weiter.

Baustadtrat kritisiert Vorgehen der Genossenschaft

„Genau das wollen wir jetzt herausfinden“, sagte Ex-Justizsenator Wolfgang Wieland. „Auch wenn wir uns dafür auf das ganz kleine Karo des Verwaltungsrechts hinunterrechen müssen“, fuhr der Jurist fort. Zwar könne er keinen Verhandlungserfolg garantieren, „aber am Ende werden wir sagen können, an wem das Projekt wirklich gescheitert ist“, versprach er. Es gelte nun, herauszufinden, inwieweit rechtliche Vorbehalte der bezirklichen Genehmigungsbehörde gerechtfertigt seien oder lediglich als Vorwand herhalten müssten, um ein politisch nicht mehr gewolltes Vorhaben zu kippen.

Wieland und seine beiden Mitstreiter werden in den kommenden 90 Tagen viele Unterlagen zu prüfen haben und viele Gespräche mit Beteiligten führen müssen, die teils längst nicht mehr im Amt sind. Denn der städtebauliche Vertrag, auf den die Holzmarkt-Genossenschaft pocht, wurde bereits vor mehr als fünf Jahren geschlossen – zu einer Zeit weit vor der Amtsperiode von Baustadtrat Schmidt, der zur Pressekonferenz am Dienstag nicht eingeladen war. Deshalb sei ihm die Idee, einen 90-Tage-Rat zur Lösung der Probleme einzurichten, ausschließlich durch Journalistenanfragen bekannt, teilte Schmidt auf Nachfrage mit. „Es ist für mich kein geeignetes Vorgehen, wenn man erst Klage erhebt und dann einen ,neutralen‘ Rat einsetzen will, der jedoch einseitig festgesetzt wird“, so der Baustadtrat sichtlich verärgert. Auf den 90-Tage-Rat wartet noch viel Arbeit.

Kultur-Tangente an der Spree

Die Holzmarktstraße war stets ein Anziehungspunkt in der Stadt – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Zunächst städtischer Holzplatz, dann Nutzholzmagazin des Magistrats von Berlin, diente es 200 Jahre später als Tummelplatz einer Clubszene, die nach dem Mauerfall im ungeordneten Areal entlang der Spree Platz suchte für endlose Techno-Nächte. Nachdem Investoren, etwa im Rahmen des Entwicklungsprojekts Mediaspree ein Gros der Flächen übernommen haben, finden sich dort nur noch vereinzelt Stätten alternativer Kultur. Eine Auswahl:

Kater Blau: Der Techno-Club, der an den Holzmarkt grenzt, steht in Tradition der legendären Vorgänger-Locations Bar25 und Kater Holzig. Deren Renommee war weit über Berlins Grenzen bekannt.

Das Radialsystem V an der Holzmarktstraße 33 ist ein Kultur- und Veranstaltungszentrum in Berlin. Es besteht aus der denkmalgeschützten Maschinenhalle des ehemaligen Abwasserpumpwerks V sowie einem 2006 hinzugefügten neuen Gebäudeteil, der den Altbau einfasst und überbrückt. Das Abwasserpumpwerk war bis 1999 in Betrieb. Das Radialsystem versteht sich als „Freiraum, Impulsgeber und Verstärker“. Die (Tanz-)Compagnie Sasha Waltz & Guests, die Akademie für Alte Musik Berlin, das Vocalconsort Berlin und das Solistenensemble Kaleidoskop sind als Hausensembles eng mit der Entwicklung des Radialsystems verbunden.

Yaam: Das Partygelände am Stralauer Platz bietet neben Konzerten mit dem Schwerpunkt Reggae auch Ausstellungen und Markt, etwa am 15. Dezember mit Imbissständen, Vinyl-Verkauf und – das gehört zum Yaam – Kinderprogramm.

An der Mühlenstraße erstreckt sich über 1,3 Kilometer mit mehr als 100 Malereiarbeiten die East Side Gallery. Sie steht seit diesem Monat unter Denkmalschutz.

Das The Wall Museum liegt direkt an der East Side Gallery im früheren Mühlenspeicher an der Mühlenstraße 78–80. Es wurde anlässlich des 25. Jahrestages des Mauerfalls 2016 eröffnet. Es dokumentiert laut Angaben der Betreiber „Bedrückendes wie alle Todesopfer der Mauer ebenso wie die Glückszenen des freudigsten Tages aller Deutschen, am 9. November 1989, als die Mauer überwunden wurde“. Auch die Rolle der Mauer-Künstler werde gewürdigt, heißt es.

Das Badeschiff, ein mit Süßwasser gefülltes Schwimmbad, befindet sich auf der Treptower Seite und zieht ab Frühjahr wieder Gäste zum Strandleben an. Es gehört zur Konzerthalle Arena.

Mehr zum Thema:

„Holzmarkt“ klagt gegen das Land Berlin

Holzmarkt-Projekt droht die Insolvenz

Holzmarkt in Friedrichshain - Ärger ums Modellprojekt