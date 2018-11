Im Land Berlin sind fast 3700 Jobs nicht besetzt

Berlin. Fehlendes Personal gilt als Grund für die meisten Probleme der Berliner Verwaltung. Mal schließen Ämter zeitweise das Publikum aus, mal dauern Bauplanungen furchtbar lange oder es können – wie jüngst in Charlottenburg-Wilmersdorf – keine Beerdigungen stattfinden, weil keine Mitarbeiter da sind.

Der Senat steuert dem Notstand mit einem Aktionsprogramm gegen. Vor allem will er freie Stellen schneller besetzen und offensiver auf mögliche Interessenten zugehen. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) vermeldete am Dienstag nach der Senatssitzung Fortschritte. Inzwischen dauere es im Durchschnitt nicht mehr wie noch 2015 ganze 5,3 Monate, bis ein neuer Bewerber einen Arbeitsplatz übernehme, sondern weniger als vier Monate. Das Ziel seien drei Monate, sagte Kollatz.

Angesichts der zahlreichen Beschäftigten, die in den Ruhestand gehen und der zusätzlichen Stellen, die die Koalition schafft, ist mehr Tempo entscheidend. Derzeit haben Senatsverwaltungen und Bezirke zusammen fast 3700 offene Stellen. In dieser Summe fehlen allerdings die Daten einzelner Senatsressorts, die ihren Personalstand zum 1. Oktober nicht gemeldet haben. Von den 21.000 Posten im Stellenplan der Bezirke sind 1875 nicht besetzt. Unter den 87.600 Arbeitsplätzen in den Hauptverwaltungen sind es 1800, plus jene aus den Behörden, die nicht gemeldet haben.

Krankenhauskonzerne müssen befristete Stellen reduzieren

Laut Finanzsenator sinkt die Zahl der offenen Stellen tendenziell wegen der zügigeren Besetzungen schneller, als sie durch zusätzlich geschaffene Stellen im Gegenzug wächst. Von den in diesem Jahr neu eingerichteten 3609 Arbeitsplätzen in der Hauptverwaltung waren Mitte des Jahres 2728 besetzt.

Zwischen den Verwaltungen gibt es bei den offenen Stellen aber große Unterschiede: Das Bildungsressort hat von 37.000 Stellen in den Schulen nur 236 nicht besetzt. Im Stadtentwicklungsressort sind von 970 Stellen immerhin 124 offen. Bei den Finanzämtern sind alle 6196 Posten besetzt. Auch einigen Bezirken gelingt es besser, Personal zu re­krutieren als anderen. Die Quote der offenen Stellen reicht von fünf Prozent in Pankow und Reinickendorf, die der normalen Fluktuation geschuldet sind, bis zu fast zehn Prozent in Tempelhof-Schöneberg oder Mitte.

Der Senat hat zudem Schritte unternommen, Stellen nicht mehr ohne sachlichen Grund nur befristet anzubieten. In den Senatsverwaltungen gibt es noch 1000 solcher Jobs, in den Bezirken 327. Stärker verbreitet sind Befristungen ohne Grund in den landeseigenen Klinikkonzernen. In der Charité gab es 2660 solcher Jobs, das ist fast jeder fünfte in der Universitätsklinik. Bei Vivantes liegt die Zahl bei 1277. Die Landesunternehmen sind angehalten, die Zahl der Befristungen schnell zu reduzieren.