"Radsportlerin des Jahres" Kristina Vogel kommt zum Weltcup

Berlin. Kristina Vogel, die "Radsportlerin des Jahres 2018", kommt am Samstag ins Berliner Velodrom als Gast zum Weltcup. Die zweimalige Olympiasiegerin und elffache Weltmeisterin, die seit ihrem schweren Trainingsunfall im Juni querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt, wird die Auszeichnung nach Mitteilung des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) dort entgegennehmen. Die 28-Jährige will ihre Reha-Maßnahmen im Berliner Krankenhaus Marzahn bis Weihnachten beendet haben und in ihr Haus nach Erfurt umziehen.

Fast 8000 Stimmen waren beim BDR-Medienpartner RadSport abgegeben worden. Im Elitebereich wurde der Straßenprofi Maximilian Schachman gewählt, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Der Berliner siegte knapp vor Tour-Etappensieger John Degenkolb aus Oberursel.

( dpa )