Weihnachtsbaum vor dem Reichstagsgebäude aufgestellt

Berlin. Weihnachtsbaum im XXL-Format: Vor dem Reichstagsgebäude in Berlin ist am Dienstag eine etwa 24 Meter hohe Fichte aufgestellt worden. Sie war am Vortag in einem Seitental der Okertalsperre bei Altenau im Harz geschlagen worden. Über Nacht wurde der rund 3500 Euro teure Weihnachtsbaum dann in die Hauptstadt gebracht. Die Niedersächsischen Landesforsten hatten in den vergangenen Jahren bereits mehrfach große Weihnachtsbäume aus dem Harz für das Gelände am Deutschen Bundestag geliefert.

An diesem Mittwoch soll dann das Bundeskanzleramt seinen Weihnachtsbaum bekommen. Der kommt aus dem benachbarten Brandenburg, ist 11 Meter hoch und 54 Jahre alt. Am vergangenen Freitag wurde die stattliche Weißtanne im Wald des Familienbetriebs Sauener Forst&Gewerbe GmbH (Oder-Spree) ohne Probleme gefällt. Für den Transport in die Hauptstadt wurde der Baum auf einen Tieflader gelegt.

In den kommenden Tagen sollen weitere Weihnachtsbäume an prominenten Orten wie etwa dem Brandenburger Tor erstrahlen und für Festlichkeit in der Hauptstadt sorgen.

