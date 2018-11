Kriminalität Razzia gegen Zigarettenschmuggler in Berlin und Brandenburg

Berliner Polizisten und Mitarbeiter des Zollfahndungsamtes sind mit einer Razzia gegen Zigarettenschmuggler vorgegangen. Dienstagmorgen wurden Wohnungen und Lagerräume in Berlin und Brandenburg durchsucht, wie die "Berliner Morgenpost" berichtete. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Dienstag einen Einsatz, ohne allerdings Details zu nennen. Die Maßnahmen liefen noch, so der Sprecher.

Die Ermittlungen von Zoll, Polizei und Berliner Staatsanwaltschaft liefen seit Frühjahr dieses Jahres, schrieb die Zeitung. Nach deren Informationen sollen syrisch-libanesische Schmuggler im großen Stil unverzollte Zigaretten aus Polen und Russland nach Deutschland geschmuggelt haben.

( dpa )