Berlin. Ein leerstehender Bungalow ist in Spandau in Vollbrand geraten und droht nun zum Teil einzustürzen. Das Feuer sei am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Wie hoch der Schaden ist, konnte noch nicht gesagt werden. Bis auf einige verbliebene Glutnester war der Brand am frühen Dienstagmorgen gelöscht.

( dpa )