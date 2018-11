Der Ball ist rund

Es ist eine Spielerei, und Augenzwinkern ist auch dabei. Doch verblüffend sind sie schon – die Parallelen zwischen der Politik in Deutschland und dem, was die deutsche Fußballnationalmannschaft zu bieten hat. Und was nicht.

Beginnen wir mit der Nachkriegszeit. Konrad Adenauer, der „Alte aus Rhöndorf“, war Bundeskanzler. Sepp Herberger war Nationaltrainer, mit altersgefurchtem Gesicht auch er. Ihr Führungsstil war autoritär. Sie hatten Erfolge. Adenauer führte die Bundesrepublik in die westliche Staatengemeinschaft. Herbergers Mannschaft wurde Weltmeister. Ihre Karrieren endeten beinahe gleichzeitig – Adenauers Kanzlerzeit 1963, Herbergers Arbeit ein Jahr später, nachdem seine Mannschaft bei der Fußball-WM in Chile 1962 frühzeitig ausgeschieden war.

Zehn Jahre darauf: Die Nationalelf 1972 Europameister, 1974 Weltmeister, mit einem Team, das als das beste des deutschen Fußballs gilt. Trainer Helmut Schön ließ die jungen Leute Beckenbauer, Netzer, Overath auf selbstbestimmte Weise gewähren. Die Studenten gingen auf die Straße und machten außerparlamentarische Opposition (APO), die sozialliberale Koalition betrieb eine neue Politik. Dann 1990: Vereinigung Deutschlands, das deutsche Team wurde Weltmeister. 1998: Im gleichen Jahr schieden Helmut Kohl als Bundeskanzler und Berti Vogts als Bundestrainer aus. Ihre Zeit war vorbei. Gerhard Schröders Kanzlerschaft fehlte es an letztem Glanz. Dem deutschen Fußball auch: Vizeweltmeister 2002.

Angela Merkel und Jogi Löw bilden herausragend ein quasi kongeniales Paar. Merkel wurde 2005 Bundeskanzlerin, Löw 2006 Cheftrainer. Ihre Höhepunkte erreichten sie 2014. Löws Mannschaft wurde Weltmeister, Merkels Ansehen war hoch wie nie. Deutschland besiegte Brasilien mit 7:1. Merkels Unionsparteien hatten im Bundestag fast eine absolute Mehrheit.

Vier Jahre später war alles vorbei. In der Politik: Merkels Autorität sank ins Bodenlose. Im Fußball: Bei der WM in Russland blamierte sich Löws Team ebenfalls bodenlos. Weiter bergab ging es. Die Kanzlerin gab „freiwillig“ den CDU-Vorsitz preis. Die Nationalmannschaft rutschte in der UEFA Nations League in die Zweitklassigkeit ab. „Der Umbau läuft“, jubelte der Reporter letzten Montag, als „wir“ noch 2:0 gegen die Niederlande führten. Der Umbau laufe, jubeln CDU-Anhänger dieser Tage. Für Löws Mannschaft hat es nicht gereicht, das Spiel endete 2:2 unentschieden. Das Spiel in der CDU läuft noch.

Günter Bannas ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hier zeigt er erhellende Parallelen zwischen Politik und Fußball auf.