Gramzow. Ein Mann ist beim Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Uckermark ertappt worden und hat in der Folge wohl einen Schock erlitten. Der 64-Jährige kam am Sonntag in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann soll versucht haben, in ein im Bau befindliches Wohnhaus in Gramzow zu gelangen. Die Anwohner hatten das bemerkt und ihn angesprochen.

( dpa )