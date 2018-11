Kinder bleiben immer länger in Kitas

Potsdam. 70 Prozent aller Krippen- und Kindergartenkinder in Brandenburg sind im vergangenen Jahr laut Vertrag mehr als sechs Stunden pro Tag betreut worden. Bei einer Erhebung im Jahr 2001 waren es dagegen noch rund 60 Prozent, wie das Jugendministerium am Montag mitteilte. Dabei gebe es große regionale Unterschiede: Im Landkreis Potsdam-Mittelmark würden besonders viele Kinder lange betreut - im Kindergartenbereich knapp 80 Prozent. In der Uckermark sind es dagegen nur 54 Prozent in dieser Altersstufe. Derzeit wird über die Finanzierung der Betreuungszeiten, die über sechs Stunden hinausgehen, diskutiert - die Träger fordern mehr Geld. Der Bericht soll nun im Bildungsausschuss des Landtages diskutiert werden.

( dpa )