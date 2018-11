Feuer auf Baustelle für Digitalzentrale von Axel Springer

Bauarbeiter warten vor der Baustelle für die künftige Digitalzentrale des Medienkonzerns Axel Springer in Mitte.

Berlin. Auf der Baustelle für die künftige Digitalzentrale des Medienkonzerns Axel Springer ("Bild", "Die Welt") ist am Montag Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit 125 Einsatzkräften zu dem Neubau an der Schützenstraße aus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die rund 300 Bauarbeiter mussten die Baustelle verlassen. Der Brand war schnell gelöscht, niemand wurde verletzt. Brandort war laut Feuerwehr der zweite Stock des 13-geschossigen Bürohauses, das gegenüber der Springer-Zentrale entsteht.

Eine Konzernsprecherin sagte, das Feuer sei im Maschinenraum eines Aufzugs für Lastwagen ausgebrochen. Die Ursache war zunächst nicht bekannt.

In dem Neubau sollen die Digitalangebote des Konzerns entstehen, aber auch etablierte Medienmarken sollen dort unterkommen. Im September wurde das Richtfest gefeiert, fertig soll das Haus Ende 2019 sein. Das Gebäude war im vergangenen Sommer an die Norges Bank Real Estate Management verkauft worden, eine Gesellschaft des norwegischen Staatsfonds. Axel Springer will den Neubau langfristig zurückmieten.

( dpa )