Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Sonntag, den 25.11.2018

Hier finden Sie die Verkehrsvorschau für den heutigen Sonnabend in der Hauptstadt.

Verkehr in Berlin

Verkehr in Berlin Die Verkehrsvorschau für Berlin am Sonntag

Berlin. Straßenverkehr:

Tegel:

In den frühen Morgenstunden ist die Berliner Straße von 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr in Richtung Bernauer Straße zwischen Veitstraße und Am Borsigturm gesperrt. Es finden Kranarbeiten statt.

Mitte:

Für einen Kraneinsatz ist die Französische Straße von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Glinkastraße und Friedrichstraße gesperrt. Radfahrende können absteigen und den Gehweg nutzen.

Kreuzberg:

Von 09:15 Uhr bis 10:30 Uhr findet das Gedenken zum Totensonntag der Berliner Feuerwehr am Mariannenplatz mit einer Kranzniederlegung statt. Für ungefähr 20 Minuten ist die Waldemarstraße in Höhe des Platzes dafür voll gesperrt.

Prenzlauer Berg:

Wegen eines Handballspiels in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 15:00 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße ab ca. 14:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Nahverkehr:

Die BVG meldet:

M10:

Von ca. 22:40 Uhr besteht bis 03:40 Uhr zwischen Prenzlauer Allee/Danziger Straße und Straßmannstraße Schienenersatzverkehr. Die Straßenbahn fährt ab Prenzlauer Allee/Danziger Straße weiter über die Prenzlauer Allee und Wisbyer Straße zur Björnsonstraße. Ab Straßmannstraße verkehrt die Straßenbahn über Landsberger Allee/Petersburger Straße zur Virchowstraße.

