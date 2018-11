Die Musik der Bilder: Till Brönner als Fotograf

Berlin. Viele kennen Till Brönner nur als Trompeter, Sänger und Komponisten. Weniger gut bekannt ist, dass er auch leidenschaftlich gern fotografiert.

Berliner Morgenpost: Till Brönner, Fotograf: Wie fühlt sich das an?

Till Brönner: Für mich fühlt es sich ganz natürlich an. Noch vor zehn Jahren hätte ich gesagt, das kommt nicht infrage. Und dann kam es eigentlich über Nacht. Wenn man überhaupt von so was wie einem Impuls sprechen kann, dann war das der Moment, als ich die Filmmusik zu einem Dokumentarfilm über William Claxton geschrieben habe. Bei der Gelegenheit habe ich ihn auch kennengelernt, er kam nach Berlin. Die Art und Weise, wie er eine ganze Menge meiner musikalischen Idole fotografiert hat und wie er dazu gekommen ist, das hat mich sehr beeindruckt. Mir ist dabei klar geworden, dass es eigentlich fast schändlich ist, alles, was man so erlebt, nicht in irgendeiner Form zu dokumentieren. Und dann habe ich tatsächlich, inspiriert von der Firma Leica, die mich da unterstützt hat, meine ersten Versuche gemacht, die allerdings immer noch recht überschaubar aussahen. Und dann habe ich mich ein bisschen kundig gemacht und dann haben die gesagt: Für die Fotos, die du machen willst, brauchst du eine andere Kamera, nämlich eine M (lacht) – ja, und damit war der Grundstein für das gelegt, was mich über die Jahre eigentlich täglich begleitet.

Sind Sie eher ein Techniker oder kommen die Fotos eher so aus dem Bauch heraus?

Ich glaube, man kann das nicht so richtig voneinander trennen. Ich denke, dass man die Chance auf ein gutes Foto schon deutlich erhöht, wenn man über das, was technisch passiert, Bescheid weiß. Die Idee des Fotos sollte nach Kräften unterstützt und verwirklicht werden. Was nützt mir die gute Idee, wenn mir am Ende die Technik versagt? Andererseits bin ich immer der Meinung, dass Technik nicht überbewertet werden darf. Denn am Ende ist die Idee für das Foto am wichtigsten.

Was macht für Sie ein gutes Foto aus?

Ich möchte den Grund für das Foto entdecken und möchte mich nicht fragen, warum das Foto existiert. Viel Erklärung zu einem Foto sind nicht so meins.

Wie haben Sie sich bei Ihrem ersten Shooting mit einem Prominenten gefühlt, den Sie selber verehren?

Natürlich ist es immer ein wunderbarer Moment, als Musiker auf einen anderen Musiker zu treffen, den man selber toll findet. Das ging mir auch schon ohne Kamera so. Aber es ist so, dass die Bewunderung für denjenigen nicht von dir Besitz ergreifen darf, sodass du dich nicht mehr auf das konzentrieren kannst, was eigentlich los ist. Das Schöne an „Anfängern“ in der Fotografie ist, dass sie über die Gefahren einfach noch gar nicht so viel wissen und durch diese Unbekümmertheit tatsächlich sehr intensive Dinge stattfinden können. Also: Man darf nicht zu viel wissen! Wie in der Musik auch. Oft sind ja die frühen Aufnahmen eines Musikers, eines Künstlers deswegen so toll, weil die so ungehobelt sind, so furchtlos.

Ändert sich das jetzt bei Ihnen?

Ja, natürlich. Aber ich glaube, dass unter Fotografen auch klar ist, dass diese Begegnungen keine Zeit für Experimente sind. Das heißt: entweder gut vorbereitet sein und sagen, jetzt mache ich das endlich mal, oder auf bewährte Mittel zurückgreifen. Denn am Ende bleibt es, sag ich jetzt mal, doch nur ein Foto. Man muss sich immer wieder in die Lage versetzen, auch als Musiker kenne ich das, sich zu sagen: Du, es ist nur Musik am Ende! Es ist kein Erdbeben, es ist keine Krankheit, es ist nur Musik. Und da ist Perfektionismus eine feine Sache. Es gibt Augenblicke, da schmilzt von allen Seiten die Essenz an der richtigen Stelle zusammen. Und in dem Augenblick fühlen sich eigentlich auch die meisten Fotografen erleichtert, dass es nicht mehr um dieses Riesengewitter geht, was ja in der Technik oft Einzug hält.

Kennen Sie Lampenfieber?

Am Ende sind die Treffer, die ohne Aufregung entstanden sind, in der Minderheit. Natürlich kann das auch mal passieren, aber wenn dann Routine mit ins Spiel kommt, birgt das auch die Gefahr, dass am Ende der letzte Funke nicht überspringt. Und ich glaube, Lampenfieber ist gut und gibt auch dem Fotografierten das Gefühl, dass, bei aller Ruhe, die ein Fotograf auch ausstrahlen darf, jemand das ernst meint. Schließlich ist es eine Emotion, die da ausgelöst wird.

Wie viel Zeit bleibt Ihnen für Ihre Bilder?

Das ist ganz unterschiedlich. Nicht jede Fotografie ist, wie man auch in dem Buch sehen kann, unter den gleichen Umständen entstanden. Vieles würde ich heute gar nicht mehr so machen, aber es ist letztlich auch eine Dokumentationen dessen, was mir in den Jahren, das waren so fünf ungefähr, einfach so begegnet ist. Das geht von zehn Sekunden, wo man mit dem verfügbaren Licht sagt: Ich würde mal eben kurz fünf Schüsse machen, bis zu einer Session, wo ich mir überlege, wen fotografiere ich jetzt wo und welches Equipment bringe ich mit. Beide Arten von Fotos sind in diesem Fotoband drin. Insofern liegt die Spanne bei zehn Sekunden bis drei Stunden.

Wenn Sie sich vorbereiten, haben Sie auch immer einen Plan B in der Tasche?

Ein Plan B ist schwierig im Vorfeld zu skizzieren, glaube ich. Man darf keine Angst vor einem Plan B haben. Ich glaube, das ist der Punkt. Man muss die Augen überall haben. Auch der atmosphärische Teil ist kein unwichtiger. Vor allem auch die Persönlichkeit des Fotografen ist da sehr entscheidend – ich würde sogar sagen, das ist der wichtigste Aspekt. Du siehst die großen Fotografen über ihre Arbeit sprechen und die ehrlichsten geben zu, dass es alles nur atmosphärische Fragen sind, um die es am Set geht. Da ist was dran, es ist Chemie. Einige Menschen haben einfach das Talent, dass andere sich öffnen und ihnen vertrauen.

Was war ihr ärgerlichster Fehler beim Fotografieren?

Ich hatte in einer sehr wichtigen Situation einmal nicht den Blitz dabei, den ich brauchte. Es war ein vermeidbarer Fehler. Am Ende habe ich vor Fehlern keine Angst. Oft ist aus Fehlern eigentlich das interessantere Foto entstanden, als das, was ich im Kopf hatte.

Haben Sie mal ein Foto gemacht, wo Sie danach gesagt haben: total versemmelt!

Ja, auf jeden Fall. Ich sage natürlich nicht, bei wem. Aber das kennt jeder. Und das Gute an dieser Erfahrung ist, dass sie dich fast ein Leben lang verfolgt. Bei all deinen guten Fotos macht es gar keinen Spaß zu sagen: Ah und da habe ich das gemacht und da habe ich das vorbereitet – das sind die Geschichten, die keiner hören will. Ich habe mal in einer Lichtsituation eine Person völlig falsch belichtet beziehungsweise völlig falsch eingeschätzt. Da wusste ich noch nicht genug über Licht, und am Ende ist das Ergebnis dann im Nahbereich des Unbrauchbaren gewesen. Die Session musste ich als verloren abspeichern.

Wen würden Sie wirklich gern mal fotografieren?

Jack Nicholson würde ich gern mal fotografieren. Das mit den Menschen, die man noch mal fotografieren möchte, ist ähnlich wie die Musiker, mit denen man noch mal spielen möchte. Ich hab mir auch als Musiker immer vorgenommen, mit irgendwem noch mal spielen zu können: Es war nie so beeindruckend, wenn es dazu kam, wie ich es mir eigentlich erträumt hatte. Die unerwarteten Begegnungen waren eigentlich die wichtigen für mich. Und so ist es, glaube ich, auch in der Fotografie.

Arbeiten Sie lieber mit Licht, also Blitzanlage und Blitz, oder nutzen Sie lieber das Tageslicht? Oder ist das von Termin zu Termin unterschiedlich?

Unterschiedlich. Wenn das vorhandene Licht besser ist, finde ich es komisch, die Blitzanlage durchzudrücken. Man muss sich auch die Zeit nehmen dürfen, den Unterschied festzustellen. Ich bin kein Kontrollfreak, verstehe aber, wenn jemand sagt, ich will mit dem Blitz arbeiten, unabhängig davon, was für ein Licht da draußen ist. Die Anhäufung von Wissen, wie ich Licht austricksen kann, ist aber im Erfahrungsschatz unentbehrlich.

Was halten Sie von Straßenfotografie?

Finde ich großartig, halte ich für ganz wichtig. Das ist Fotografie im eigentlichen Sinne. Straßenfotografie öffnet den Blick für die Menschen auf ihre Umgebung. Es ist auch das Einfrieren von etwas, das heutzutage eigentlich immer nur in allerschnellsten Schnitten zu sehen ist.

Die letzte Frage kommt mit einem Augenzwinkern: Kann man Sie für Termine buchen?

Ja, natürlich kann man das (lacht). Das ist auch in den letzten zwei Jahren so dazu gekommen. Das ist auch gut. Ich habe festgestellt, dass die Fotografie offenbar etwas ist, das bei mir bleibt. Denn immer, wenn ich dachte, das stiehlt mir alles zu viel Zeit, kam die Fotografie zu mir zurück. Deswegen habe ich aufgehört, sie zu bekämpfen und sie zu akzeptieren als Teil meiner wie auch immer gearteten Lebensäußerung.

Der Fotoband „Faces of Talent“ ist im Verlag teNeues erschienen.