Künstler öffnen in Spandau ihre Ateliers

In der Zitadelle Spandau lassen sich am Sonntag Künstler über die Schulter schauen. Die Morgenpost stellt vier von ihnen vor.

Berlin. Zu Zeiten des Nationalsozialismus befanden sich in dem Gebäude Giftlabore, heute arbeiten dort Künstler und Kunsthandwerker. Seit dem vergangenen Jahr trägt das Haus 4 auf der Zitadelle den Namen „Gerd-Steinmöller-Künstlerhaus“, benannt nach dem ehemaligen Leiter des Spandauer Kunstamts, auf dessen Initiative das Atelierhaus zurückgeht. Das von außen unscheinbare Haus beherbergt 40 Ateliers, in denen unter anderem Maler, Bildhauer, Textilgestalter und Instrumentenbauer arbeiten. Am Sonntag öffnen 33 Künstler ihre Werkstätten in dem Künstlerhaus sowie im Hafen und an den Italienischen Höfen. Zwischen 12 und 17 Uhr können Besucher mit ihnen ins Gespräch kommen und ihnen bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Ein „genialer Ort“, wie für Künstler gemacht

Die Zeichnerin Karen Scheper in ihrem Atelier.

Foto: Maurizio Gambarini

Die Zitadelle in Spandau, findet Karen Scheper, sei ein „genialer Ort“. Es gibt Ausstellungen, Kunsthandwerker, Konzerte und dennoch findet sie hier auch die notwendige Ruhe für ihre Arbeit als bildende Künstlerin. Anfang des Jahres hat sie eines der Ateliers bezogen, die in dem Künstlerhaus untergebracht sind. Der Standort auf der Zitadelle sei „im Grunde genau das, was man sich wünscht“, sagt sie. Dafür fahre sie auch gerne von ihrer Wohnung aus Mitte nach Spandau.

Scheper hat in Bremen Malerei studiert, später ihren Master an der Universität der Künste gemacht. Von der Malerei hat sich Scheper dann allerdings abgewendet. „Ich habe seit 1996 keinen Pinsel mehr in der Hand gehabt“, sagt sie mit einem Lachen. Stattdessen widmet sie sich Zeichnungen, mal mit Buntstiften, mal mit Edding oder Fineliner. Ausgangspunkt ihrer Arbeiten sind meist Texte oder Filme aus dem Science-Fiction- und Horrorbereich. Die Zukunft der Menschen, die Möglichkeiten der heutigen Technik faszinieren sie. „Ich mache zuerst einen Screenshot von einer Filmszene, die ich dann frei bearbeite“, erklärt sie. Am Ende entstehen detaillierte Zeichnungen, häufig mit Texten kombiniert. Bei ihren Ausstellungen installiert sie ihre Werke raumgreifend, auf mehreren Ebenen.

In ihrem Atelier arbeitet sie an vielen Kunstwerken gleichzeitig, parallel seien es oft 50 bis 60 Zeichnungen, sagt Karen Scheper. Daneben erarbeitet die Zeichnerin mit Jugendlichen Projekte wie etwa Performances.

Ein Raum für Kunst und Begegnungen

Sie nennt sich Danit. Vornamen, Nachnamen, das brauche es doch gar nicht, findet die Bildhauerin. Danit arbeitet seit 1998 als freischaffende Künstlerin, schon damals bezog sie ein Atelier auf der Zitadelle. Zwischenzeitlich verließ sie die Festung, kam aber 2016 zurück. Seitdem hat sie an den Italienischen Höfen eine kleine Werkstatt und einen Ausstellungsraum. „Artsalon Berlin“ nennt Danit das Ganze, es ist eine Produzentengalerie, in der auch andere Künstler ihre Werke zeigen oder Lesungen stattfinden. „Das ist ein Herzensprojekt“, sagt sie. Aber es geht ihr nicht nur darum, die fertigen Kunstwerke auszustellen. Auch den Entstehungsprozess ihrer Skulpturen will sie Besuchern zeigen: Die Tür zu ihrer Werkstatt sei daher fast immer offen.

Bevor Danit Skulpturen aus Stein, mal auch aus Holz oder Pappmaché erstellt, entstehen zunächst Texte. „Ich schreibe, dann mache ich Skizzen und manchmal Modelle, und dann sitze ich monatelang am Stein“, sagt Danit und lacht. Sie beschreibt ihren Stil als „Expressionismus in Bildhauerei“. Emotionen will sie durch Körper ausdrücken. Unter anderem hat sie sich schon mit Gewalt gegen Frauen beschäftigt.

In Berlin, sagt Danit, gebe es das Problem, dass viele Künstler sich die Mieten nicht mehr leisten könnten. In Spandau, auf der Zitadelle, würden sie aber Unterstützung bekommen. „Spandau hat uns Künstlern viel gegeben“, findet die Bildhauerin. In ihrem Artsalon herrscht nach dem Tag der offenen Ateliers erst einmal Winterpause. Für das kommende Jahr gibt es aber bereits die nächsten Ideen. Was genau sie plant, das behält Danit noch für sich.

Die Begeisterung für Malerei vom Vater geerbt

Wolfgang Sterrer arbeitet fast täglich in dem Atelier.

Foto: Maurizio Gambarini

Wolfgang Sterrer arbeitet in einem großen Atelier. In dem Raum stehen eine Druckpresse und eine Staffelei, in einem Regel sind Farben und Fachbücher untergebracht, in einem anderen zahlreiche Bilderrahmen. „Ich bin fast täglich im Atelier“, sagt er. Weil Sterrer dort auch Kurse gibt, kommt ihm die Größe entgegen. „Und die Adresse ist natürlich top“, erzählt der Maler und Grafiker. „Ich muss niemandem erklären, wo das Atelier ist.“ Klar, die Zitadelle kennt man, auch außerhalb von Berlin.

Sterrer ist gebürtiger Österreicher, seit 20 Jahren schon lebt und arbeitet er in Berlin und Falkensee. Eigentlich ist er gelernter Schriftsetzer, später machte er eine Weiterbildung zum Grafikdesigner und leitete eine Werbeagentur. Seit er in Deutschland ist, konzentriert er sich auf die Malerei und Grafik. Die Verbindung zur Kunst hat er dabei wohl von seinem Vater geerbt. Der war in Österreich ebenfalls als Maler aktiv.

Über seine Bilder sagt Sterrer, er wolle in ihnen Stimmungen und Emotionen umsetzen. „Mir ist es wichtig, etwas zu erarbeiten, Farben und Formen immer wieder in neuer Komposition zusammenzustellen.“ Wolfgang Sterrer beschreibt sich als selbstkritischen Künstler und schnellen Arbeiter – allerdings könne es sein, dass er Bilder umdrehe, eine Woche nicht betrachte und sie dann fast vollkommen übermale. Einfach, weil sie noch nicht das ausdrücken, was er zeigen wollte.

Für eine seiner Grafiken wurde Sterrer erst kürzlich ausgezeichnet: Er erhielt die 9. Miniatur in der Bildenden Kunst, einen internationalen Kunstpreis der Stadt Fürstenwalde.

Eine Wandlerin zwischen zwei Welten

Georgia Krawiec baut verschiedene Lochkameras selbst.

Foto: Maurizio Gambarini

Wie viele Lochkameras sie besitzt, das weiß Georgia Krawiec gar nicht. Es sind viele, einige selbst gebaut, mit unterschiedlichen Materialien und Größen. Unter anderem hat sie alte Kirchenbücher in Lochkameras verwandelt. Die gebürtige Polin ist Fotokünstlerin, beschäftigt sich vor allem mit Lochkameras und Fotogrammen, bei denen Objekte vor Fotopapier gelegt und dann über Monate, manchmal Jahre belichtet werden. Krawiec ist schon als Jugendliche nach Deutschland ausgesiedelt, hat an der Universität Siegen Germanistik, Kunst und Pädagogik studiert. „Es war ein experimenteller Kunststudiengang“, sagt sie. Ihr experimenteller Zugang zur Fotografie, ob durch Farben oder Formen, ist bis heute geblieben. 2002 ging sie nach Warschau, wo sie Fotografie an einer Hochschule unterrichtet hat. Seit vier Jahren lebt sie nun in Spandau. Sie habe lange gesucht, bis sie ein Atelier fand, erzählt sie. Im Februar ist sie ins Künstlerhaus der Zitadelle gezogen.

Über sich selbst sagt die 46-Jährige: „Ich wandle zwischen den Welten.“ Sie sei Polin und Deutsche. Auch einige ihrer Arbeiten sind mit den beiden Ländern verbunden, sie widmet sich darin Identität und Vergänglichkeit. Für ein Projekt hat sie etwa Deutsche fotografiert, die nach Polen ausgewandert sind. In einem anderen hat sie Geschwister getroffen, die getrennt wurden, und von denen eines in Deutschland und eines in Polen lebt.

Die Bilder entwickelt sie in einem Fotolabor in ihrer Wohnung. Dort hat sie auch eine Schublade, in der sie alles sammelt, was geeignet sein könnte: Münzen, Blätter oder Knöpfe. Zuletzt waren Werke der Künstlerin auch in Barcelona zu sehen.