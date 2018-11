Berlin: Stahr und Graf als Vorsitzende der Grünen bestätigt

Berlin. Nina Stahr (36) und Werner Graf (38) sind als Vorsitzende der Berliner Grünen bestätigt worden. Bei einem Landesparteitag am Samstag in Kreuzberg votierten rund 89 Prozent der Delegierten für Stahr und 88 Prozent für Graf. Ihre Ergebnisse waren damit jeweils besser als vor zwei Jahren, als Stahr auf etwa 80 Prozent und Graf auf rund 70 Prozent Zustimmung kam. Das Duo führt die Hauptstadt-Grünen seit 2016. Damals bildete ihre Partei eine Koalition mit SPD und Linken unter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). In Umfragen war die Öko-Partei zuletzt mit bis zu 24 Prozent stärkste Kraft vor den Linken sowie CDU und SPD.

( dpa )