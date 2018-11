Schlendern und shoppen in Spandau

Spandau. In der sonst so beschaulichen Spandauer Altstadt geht es derzeit geschäftig zu: Akkuschrauber surren, Hämmer klopfen, Lieferwagen üben sich in den engen Gassen im „Wenden-in-drei-Zügen“. Unverkennbar: Der Spandauer Weihnachtsmarkt richtet seine Buden her, um sie am kommenden Montag den Besucherströmen zu öffnen. Neben Grillständen und Glühweinbuden lockt dann vor allem das traditionelle Kunsthandwerk die Besucher.

Das kann man allerdings auch beim täglichen Bummel durch die Altstadt entdecken. Zum Beispiel im Handwerkerhof des Juweliers Brose, direkt am Marktplatz in der Breite Straße. „Mein Vater hat ihn nach Vorbild des Bremer Schnoors gestaltet“, erzählt Katrin Germershausen, die das Geschäft 2002 von ihren Eltern in vierter Generation übernommen hat. Tatsächlich ähnelt die kleine Gasse hinter dem Geschäft dem hanseatischen Geschäftsviertel: Ein Atelier für Goldschmiedekunst, ein Ausstellungsraum für Malerei, eine Werkstatt für große und kleine Uhren – charmant in hutzeligen, liebevoll sanierten Remisenhäuschen untergebracht. Hier fühlt sich das Kunsthandwerk Zuhause.

Die kleine Stadt in der großen

„Kommendes Jahr feiern wir unseren Hundertdreißigsten“, sagt die gelernte Goldschmiedemeisterin. „Und über die Jahre hinweg hat sich jede Generation einen Traum verwirklicht. Meine Mutter das Glockenspiel an der Fassade, ich den Kunstsalon im zweiten Stock des Hofs.“ Fast jedes Wochenende finden dort Lesungen, Konzerte oder Weinproben statt. „Als alteingesessene Spandauer Familie liegt uns daran, hier nicht nur gute Geschäfte zu machen, sondern auch etwas für die Gemeinschaft zu tun, und auf diese Weise etwas zurückzugeben.“ So denken hier viele, meint Katrin Germershausen. Und verweist auf die zahlreichen Traditionsunternehmen in der Altstadt, die deren besonderen Charme ausmachen.

Pittoreske Altstadt: Spandauer Ritterstraße.

Modernes Handwerk mit Tradition bietet zum Beispiel Heike Steinwallner: Die gelernte Fotomeisterin hat 2014 Ring Foto Fehse in der Breite Straße übernommen. Im vergangen Jahr feierte das Haus 50-jähriges Jubiläum am Platz. Neben Familienporträts von bis zu 15 Personen im eigenen Studio, Pass- und Bewerbungsfotos bietet die Fotografin auch Hochzeitsfotos „on location“, also in Kirche, Standesamt uns Festsaal an. Die Auswahl an passenden Bilderrahmen für die bleibenden Erinnerungen ist riesig, die Abzüge werden noch im eigenen Labor auf echtem Fotopapier entwickelt. Vorbei schauen lohnt sich derzeit doppelt: Gerade gibt es eine Porträtaktion für Gruppen mit bis zu fünf Personen.

Mit seinem spezialisierten, auf die Kundenwünsche abgestimmten Angebot passt Foto Fehse sehr gut ins Gesamtbild, das von standorttreuem Einzelhandel und Familienunternehmen geprägt ist. Wie zum Beispiel dem Akustiker „Hörgeräte Pöthig“ auf dem südlichen Teil der Breite Straße, der seit drei Generationen besteht und in Spandau seit 1960 ansässig ist. Oder das Bestattungsunternehmen Hafemeister, das seit 100 Jahren vor Ort ist. 2015 hat Birgit Wesner die Geschicke des Unternehmens von ihrer Mutter übernommen, die ihrerseits fest in Spandau verwurzelt und im lokalen Unternehmensverband Wirtschaftshof aktiv ist.

„Das Besondere an Spandau ist seine Altstadt“, sagt Birgit Wesner. „Alles, was man braucht, ist rund um den Marktplatz fußläufig erreichbar.“ Das schafft ein Zusammenhörigkeitsgefühl, ein familiäres Miteinander. Auch beim Thema Tod: „Ob christliches, weltliches, muslimisches oder buddhistisches Begräbnis. Für uns steht immer der einzelne Mensch und das Gespräch mit den Angehörigen im Vordergrund.“

Mehr Klassiker als Krimis

Wer die ganz spezielle Spandau-Atmosphäre ergründen möchte, sollte einmal im Laden von Frau Raija Rimpel in der Carl-Schurz-Straße vorbeischauen. Ihre Dorotheenstädtische Buchhandlung legt unter anderem einen Schwerpunkt auf die Geschichte Spandaus und bietet viele tolle Bildbände und Sachbücher. Und mit dem jährlichen, historischen Spandaukalender des Fotografen Jürgen Grothe hat sie auch noch ein beliebtes Weihnachtsgeschenk zum Thema im Programm. „Die Spandauer sind eine ruhige, freundliche und gebildete Klientel“, erzählt die Buchhändlerin. Wo andernorts fast nur noch Krimis und Fantasyromane nachgefragt werden, liest man hier noch Klassiker und profunde, moderne Literatur. „Das liegt auch an den vielen Literaturkreisen im Bezirk“, sagt Frau Rimpel. Sie ist selbst für die Kultur aktiv, veranstaltet Lesungen im Laden und Buchvorstellungen an der örtlichen VHS.

Dass die Spandauer sehr entspannt sind, weiß auch Manuela Schwabbauer, Filialleiterin des Hobby Shops Rüther in der Breite Straße. Sie macht aber auch auf eine andere Eigenart aufmerksam: „Die Spandauer sind ein lustiges, feierfreudiges Völkchen“, sagt sie, „egal ob Hafen-, Stadtfest oder jetzt eben der Weihnachtsmarkt – in der Altstadt ist eigentlich immer etwas los.“ Hobby Rüther ist ein Berliner Traditionsunternehmen, das auf 50 Jahre am Markt zurückschaut. Die Filiale an diesem Standort ist jedoch erst jugendliche zehn Jahre alt. Von der Strickwolle bis zum Zeichenstift bekommen die Spandauer hier alles, was sie zur kreativen Freizeitgestaltung benötigen. Gerade in der Weihnachtszeit also ein echter Shopping-Tipp. Selbstgemachtes kommt schließlich immer noch am besten an.

Fisch, frisch auf den Tisch

Wen der Bummel hungrig gemacht hat, der sollte mal im Lokal Fisch Frank in der Charlottenstraße vorbeischauen. Hier gibt es täglich frischen Fisch. Regionalen wie Aal, Zander, Hecht und Wels, oder europäischen, isländischen und karibischen Seefisch von den großen Märkten in Bremerhaven und Hamburg. Von der Fischsuppe bis zu den Bratkartoffeln und Soßen wird hier alles täglich von Chef und Chefin höchstpersönlich zubereitet.

Fertigware kommt Olav Pelz und seiner Frau nicht in Pott und Pfanne. Das wissen auch die vielen Stammkunden, Geschäftsleute in der Mittagspause und Rentner auf Einkaufsbummel sehr zu schätzen. Und warum nicht einmal Fisch statt der ewigen Bratwurst zum Weihnachtsmarktbesuch genießen?

