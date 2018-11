Besseres Angebot in Berlin: Mehr Züge für die Pendler

Berlin. Bei der Bahn fängt das neue Jahr traditionell nicht im Januar, sondern bereits am 9. Dezember an. Dann treten europaweit neue Fahrpläne in Kraft. Wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Freitag ankündigte, soll sich mit dem diesjährigen Fahrplanwechsel das Angebot bei S-Bahn und Regionalverkehr „deutlich“ verbessern. Geplant sind längere Züge und dichtere Takte sowie – im Norden von Berlin – sogar die Wiedereröffnung einer vor Jahren stillgelegten Strecke. Zunächst testweise für drei Jahre sollen auf der RB63, der „Schorfheide-Bahn“, wieder Züge zwischen Eberswalde (Barnim) und Templin (Uckermark) fahren.

Trotz der zuletzt stark gestiegenen Fahrgastnachfrage bleibt der ganz große Wurf allerdings aus. Was zum einen mit fehlenden Kapazitäten zusammenhängt. „Es mangelt derzeit nicht am Geld. Aber es gibt fast keine frei verfügbaren Waggons, kaum Lokführer und zahlreiche Engpässe in der Infrastruktur“, beschrieb VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel das Dilemma, in dem sich der Verkehrsverbund als Besteller von Leistungen im Schienennahverkehr in Berlin und Brandenburg befindet. Zudem bedürfen größere Leistungsänderungen einer vorherigen europaweiten Ausschreibung.

Die Berliner Morgenpost gibt einen Überblick über die wichtigsten Angebotsänderungen in der Region:

S-Bahn Bei der Berliner S-Bahn ist geplant, dass auf der Linie S3 wegen der großen Fahrgastnachfrage künftig mehr lange Züge fahren. So sollen montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr generell „Vollzüge“ eingesetzt. Sie werden aus acht statt der bislang üblichen sechs Wagen gebildet, das Platzangebot erhöht sich also um ein Drittel.

Weiteres Plus: An Wochenenden und Feiertagen wird die S46 von 13 bis 20 Uhr über Westend bis nach Gesundbrunnen verlängert. Damit bietet die S-Bahn auf dem nördlichen Ring auch in dieser Zeit einen Fünf-Minuten-Takt an. Die S85 (Pankow–Grünau) wird ab Dezember auch an Wochenenden und Feiertagen bis 21.30 Uhr fahren. Nahverkehrsnutzer aus Wartenberg und Hellersdorf können sich darüber freuen, dass die Linie S75 in der Hauptverkehrszeit wieder bis Ostbahnhof und außerhalb des Berufsverkehrs bis Warschauer Straße verlängert wird.

Derzeit müssen sie in Ostkreuz umsteigen. Möglich wird dies, weil bis 9. Dezember ein Engpass auf den Nord-Süd-Strecken beseitigt sein soll. Zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof werden der S-Bahn danach vier statt derzeit zwei Gleise zur Verfügung stehen. VBB-Chefin Henckel erhofft sich davon eine generelle Verbesserung des zuletzt sehr störanfälligen S-Bahnverkehrs in Berlin. „Bei der Angebotsqualität ist noch viel Platz nach oben“, sagte sie am Freitag. Um weitere Fortschritte nicht zu gefährden, verzichtet der Verkehrsverbund vorerst weiterhin darauf, die eigentlich im Verkehrsvertrag mit der S-Bahn Berlin verankerten „Verstärkerfahrten“ auf den wichtigen Linien S1 und S5 einzufordern. „Für uns steht die Stabilisierung des Angebots absolut im Vordergrund“, so Henckel.

Regionalverkehr Nicht zuletzt wegen der immer größeren Zahl von Berufspendlern und Studenten, die in Berlin wohnen, aber in Potsdam oder Cottbus studieren, ist die Nachfrage im regionalen Bahnverkehr zuletzt stark gestiegen. Der VBB reagiert mit zusätzlichen Bestellungen: So werden ab 9. Dezember auf der RE-Linie 2 zwischen der Wachstumsregion Nauen/Falkensee und Berlin drei „Verdichterzüge“ fahren.

Sie starten gegen 6, 15.30 und 17.45 Uhr in Berlin und fahren um 7.23, 16.39 und 18.39 Uhr von Nauen aus zurück in die Hauptstadt. Den dafür benötigten Triebwagenzug hat der RE2-Betreiber Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) durch Einsatz von Flirt-Triebwagen an anderer Stelle gewonnen. Fortgeführt wird auch der „Verdichterzug“, mit dem Berufspendler um 6.12 Uhr ab Cottbus nach Berlin fahren können und gegen 17 Uhr zurück.

Gute Nachrichten auch für Ausflügler:

An den Sommerwochenenden wird es wieder einen Zusatzzug von Berlin nach Cottbus mit Platz für Fahrräder geben. Erst später mit Verbesserungen können Nutzer der RE-Linie 7 rechnen. Dort soll ab dem zweiten Quartal 2019 montags bis freitags die Zahl der Sitzplätze in den eingesetzten Zügen von 300 auf 460 steigen. Dazu werden fünfteilige Talent-Triebwagen durch dreiteilige Zugeinheiten ergänzt. Ein „Verdichterzug“ soll dann von montags bis donnerstags zwischen Bad Belzig und Berlin-Ostkreuz fahren. Auch für die Nutzer des „Prignitz-Expresses“ gibt es Verbesserungen: Der RE6 (Wittenberge–Berlin) wird ganztätig und auch an den Wochenenden bis Berlin-Gesundbrunnen verlängert. Nach Ende der Bauarbeiten zwischen Köpenick und Erkner können RE1-Nutzer zu den Hauptverkehrszeiten wieder ohne Umsteigen bis Eisenhüttenstadt durchfahren, die RB35 (Fürstenwalde–Bad Saarow) wird an die neuern RE1-Fahrzeiten angepasst.





Zugverkehr nach Polen Der von der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) betriebene und gleichfalls von Pendlern stark genutzte RB26 (Küstrin–Müncheberg–Berlin) wird ab Dezember von Lichtenberg bis Ostkreuz verlängert. Auch der 2016 gestartete „Kulturzug“ zwischen Berlin und Breslau fährt weiter. Neu ist eine Verbindung bereits Freitagnachmittag (ab Berlin) und Freitagabend (ab Breslau), Dafür entfallen die wenig nachgefragten Fahrten am Sonnabendabend (ab Breslau) und Sonntagmorgen (ab Berlin).

