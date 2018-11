Belgisches Königspaar zu Besuch in Berlin

Berlin. Zugegeben, als Prinz William und Herzogin Catherine im vergangenen Sommer die deutsche Hauptstadt besuchten, war mehr Lametta. Trotzdem passiert es selbst in Berlin nicht jeden Tag, dass royale Gäste ihr Kommen angesagt haben. Und so wurden am Freitag auch ihre Majestäten König Philippe und Königin Mathilde von Belgien mit großem Bahnhof begrüßt. Anlass für die Deutschlandreise des Paares war das Gedenken an den 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges.

Mittagessen mit Familie Steinmeier

Am Morgen landeten das Staatsoberhaupt des Königreichs Belgien und seine Frau auf dem Flughafen Tegel, wo sie mit militärischen Ehren empfangen wurden. Anschließend stand ein Mittagessen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender auf dem Programm. Vor dem Schloss Bellevue nahmen sich die Gäste ausführlich Zeit für Fotos. Königin Mathilde hatte sich dabei für ein grau kariertes Mantelkleid mit bordeauroten Accessoires entschieden. Im Salon Luise servierte Küchenchef Jan-Göran Barth Sud von Roter Bete mit Stör, Hirschkalb mit Mohn, Birne und Baumpilzen sowie dunkle Schokolade mit getrockneten Aprikosen.

Direkt im Anschluss ging es weiter zu einem kurzen Besuch beim Regierenden Bürgermeister Michael Müller im Roten Rathaus. „Wenn man ein Jahrhundert zurückblickt und auf die schrecklichen Kriege schaut, die sich ereignet haben, schätzt man umso mehr den Wert der Einigung Europas, die ein eminent wichtiges Projekt des Friedens ist und bleiben wird“, so Müller.

Später legten die beiden einen Kranz an der Zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Unter den Linden nieder. Nach einem Besuch des Deutschen Historischen Museums sowie des Käthe-Kollwitz-Museums wollten König Philippe und Königin Mathilde am Abend ein Konzert in der Philharmonie besuchen. Die Aufführung von Ludwig von Beethovens „Missa solemnis“ unter der Leitung des belgischen Dirigenten Jan Caeyers und mit dem Arnold-Schoenberg-Chor bringe symbolisch zum Ausdruck, wie wichtig dem Königreich Belgien und der Bundesrepublik Deutschland die Bedeutung von Frieden und Versöhnung sind, hieß es aus der Belgischen Botschaft.