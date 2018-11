Das sind die Tipps zum Wochenende für Berlin

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

„Naninka“: Das Beste aus Perus Küche in Moabit

Berlin. Wer eine kulinarische Weltreise machen möchte, ist in der Moabiter Arminiusmarkthalle gut aufgehoben. Hier bekommt man italienische Pizza und Pasta, Spezialitäten der österreichischen Küche oder Fast Food aus Kanada serviert. Einen der spannendsten Teile der Tour nimmt in dem Sinne jedoch ein Trip nach Peru zu „Naninka“ ein. Seit fast drei Jahren bietet das Restaurant peruanische Spezialitäten auf gutem Niveau.

Besonderes Lob erhält das Lokal für sein Ceviche. Dabei handelt es sich um ein Fischgericht, bei dem der rohe Fisch mit Tigermilch mariniert wird, einem Sud aus Limetten, Salz und Chili. Gegart wird der Fisch dabei durch die Zitronensäure, die dafür sorgt, dass das Eiweiß wie beim Erhitzen denaturiert. In den vergangenen Jahren hat das Nationalgericht Perus einen waren Hype ausgelöst. Bis die Ceviche-Varianten im „Naninka“ auf dem Tisch stehen, dauert es allerdings ein bisschen. Die frische Zubereitung brauche Zeit. Überbrücken lässt sich die mit einem hervorragenden Pisco Sour (acht Euro).

Das Warten lohnt sich. Das Ceviche mit Lachs (zwölf Euro) und die Mischung aus Heilbutt, Garnelen und Muscheln (16,50 Euro) sind großartig gelungen. Der Fisch und die Meeresfrüchte schmecken durch die Limette wahnsinnig frisch. Die Schärfe der Chilis verleiht ihnen eine feurige Note. Geschmacklich abgerundet werden die Gerichte nach klassischem peruanischen Rezept durch geröstete Maiskörner, weich gegarte Süßkartoffel sowie rohe rote Zwiebel.

Wer danach nicht genug hat, den erwarten als Hauptgang Fleisch und Fischgerichte. Bei einem davon werden Tintenfischringe und Garnelen auf einem Bett aus Bohnen, Reis und Speck serviert. Für Betreiber Toni Brandauer, ein Peruaner mit österreichischem Vater, ist Essen eine Leidenschaft. „In Peru kochen alle, die Küche ist traditionsreich.“ Er will die Küche seiner Heimat noch populärer machen. Das gelingt ihm bestens.

„Naninka“, Arminiusmarkthalle, Arminusstraße 2, Moabit, Mi. bis Fr., ab 17 Uhr, Sbd. ab 12.30 Uhr. www.cebiche-berlin.de.

Drei Stationen Kunst – Weihnachtsausstellung in Friedenau

Christos verhüllter Reichstag von Martin Gietz, gezeigt in „diekleinegalerie“.

Foto: Martin Gietz Christos / Die Kleine Galerie

Bis 15. Dezember läuft in Schöneberg die Weihnachtsausstellung „Drei Stationen Kunst“. Klein- und großformatige Arbeiten sind im „Atelier Kunstraum“ von Axel Venn, im „Atelierraum“ von Regine Jankowski und in „diekleinegalerie“ von Norbert Hümbs zu betrachten. Gezeigt werden im „Atelier Kunstraum“ unter anderem Arbeiten von der gebürtigen Schweizerin Raffaela Zenoni. Figürliche und energetische Intensität sowie ein explosiver farblicher Ausdruck prägen ihr Werk.

Die bildende Künstlerin Birgit Maaß stellt im Atelierraum Regine Jankowski aus. Ihre Arbeit „Was bleibt“ beschäftigt sich mit der Vergänglichkeit. In der „kleinegalerie“ sind Werke von Jean Molitor zu sehen. Seit Jahren fotografiert er Zeugnisse der Bauhaus-Architektur, wie das Columbia-Kino.

Kunstraum Axel Venn und Atelierraum Regine Jankowski, beide Goßlerstraße 10, diekleinegalerie, Goßlerstraße 21, Eintritt frei, Tel: 030/81 09 69.

Ein Herz für schüchterne Autoren: Zu Gast beim Feuerpudel

Das Publikum lauscht ohne zu wissen, wer den Text geschrieben hat.

Foto: Patrick Goldstein / Aline Reinsbach

Lesungen gibt es in Berlin allabendlich. Manche im kleinen Anfänger-Rahmen, manche als Veranstaltung mit internationalen Bestsellerautoren. In der Lettrétage, ist nun wieder zum Konzeptabend „Feuerpudel“ geladen. Da zeigt man Herz für Autoren, denen Mut oder schauspielerische Qualitäten fehlen, ihre Texte selbst zu lesen. Den Job übernimmt Performer Diether Kabow.

Den Verfassern ermöglicht dies, anonym die Wirkung der Arbeiten aus der Perspektive derer zu erleben, die sie erstmals hören, oder, wie die Gastgeber formulieren, zu „beobachten, wie ihre Texte – und nicht sie selbst – ankommen“. Zum Vortrag kommen acht Stücke, die unter allen Einreichungen ausgelost wurden. Während der Lesung zeichnet ein Künstler, was zum Text passt. Am Ende wählt das Publikum den besten Autoren. Sein Lohn: die gezeichneten Kunstwerke.

Lettrétage, Mehringdamm 61, Kreuzberg, lettretage.de, 6. 12., 20 Uhr, Tickets 3/5 Euro

Jugendtheaterwerkstatt Spandau spricht mit Experten über die Zukunft

In der Jugendtheaterwerkstatt wird über am Sonnabend diskutiert.

Foto: www.patrykwitt.com / Patryk Witt

Bereits bei ihrem Festival „Verlorene Illusionen“ hat sich die Spandauer Jugendtheaterwerkstatt mit Zukunftsvisionen und dem Zusammenleben in der Gesellschaft beschäftigt. Nun soll die Frage, wie wir künftig leben können und wollen, am heutigen Sonnabend auf einer Konferenz diskutiert werden. Dazu sind Experten aus Sozial-Wissenschaft, digitalen Technologien, Stadtplanung und Umweltschutz eingeladen. Sie sollen ihre Zukunftsideen vorstellen und mit dem Publikum weiterentwickeln.

Unter den Teilnehmern ist der Armutsforscher und Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge, der zu Armut und Rechtspopulismus sprechen wird. Außerdem kommen Frank Rieger, Hacker, Autor und Sprecher des Chaos Computer Clubs, und der Architekt und Filmemacher Van Bo Le-Metzel, der sich mit Stadtplanung beschäftigt. Die Vorträge und Diskussionen werden durch Filme und einen Audio-Walk ergänzt.

Jugendtheaterwerkstatt Spandau, Gelsenkirchener Str. 20, Beginn 14 Uhr, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Der kleine Tiger und der Kasper laden zum Puppenspiel ins FEZ

Ritter Rost mit seinen Glupschaugen ist auch dabei.

Foto: Theater con Cuore

Der kleine Tiger reist nach Panama, das tapfere Schneiderlein trickst den Riesen aus, und die kleine Hexe Siebenreich lernt endlich, endlich das Zaubern. Und ja, der Kasper fehlt natürlich nicht. Auch der Ritter Rost mit seinen gelben Glupschaugen wird dabei sein, präsentiert vom Theater con Cuore. Da geht es um freche Lieder und wahre Helden. Das hässliche Entlein wird sich gar als Origami-Figur zum Schwan verwandeln – ganz ohne Sprache.

Das FEZ Berlin lädt wieder einmal zum Puppentheaterfest, gleich zwei Tage, am 24. und 25. November, kann man dabei sein. Das ganze Haus verwandelt sich in dieser Zeit in eine riesige, bunte Puppenbühne. Es gibt 100 Vorstellungen auf 24 Bühnen. Erzählungen aus aller Welt werden zu sehen sein. Lustige Geschichten, verrückte, aber auch traurige sind dabei. Hier darf jeder seine eigene entdecken.

FEZ, Straße zum FEZ 2. Sbd/So 12-18 Uhr.

Ein poetischer Hip-Hop-Abend im Heimathafen Neukölln

Michael von Bennigsen, Markus Gläser und Wolfgang Zarnack (v.l.).

Foto: Heimathafen Neukölln

Wie poetisch können Rap-Texte sein? Und wie Hip-Hop-tauglich sind die Klassiker der Literatur? Funktioniert das Lied von Thomas D „Liebesbrief“ als Gedicht? Und wie viel Flow hat eigentlich Schillers „Bürgschaft“? Die Schauspieler Markus Gläser, Wolfgang Zarnack und Michael von Bennigsen sind seit ihrer frühen Jugend eng mit der Hip-Hop-Kultur verbunden: als Beatboxer, Rapper, Producer – zum Teil bis heute noch.

Mit dem Abend „HIPHOPoesie“ nähern sie sich nun als Schauspieler der Hip-Hop-Kultur und ihren Wortspielen. Die Lieblingslyrics aus der Plattenkiste werden auf die Bühne gebracht – und so werden „Tracks“ zu Gedichten, Geschichten oder Sachtexten. Aber auch klassische Theatertexte zu Rap-Texten. Oder die Situation einfach zum Freestyle.

„HIPHOPoesie“ im Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141, 28. November und 6. Dezember jeweils um 19.30 Uhr. Karten 16,40 Euro, ermäßigt 12,00 Euro.

Lichtenberg und das Ende der Novemberrevolution

Das Museum Lichtenberg verfügt auch über Literatur zur Novemberrevolution.

Foto: Museum Lichtenberg

Der „Kampf um Lichtenberg“ markierte das Ende der Novemberrevolution in Berlin, die einige Monate vorher begonnen hatte. Anhänger der parlamentarischen Demokratie, des Rätesystems nach russischem Vorbild, monarchistische Militärs und reaktionäre Paramilitärs standen sich in den Märztagen 1919 unversöhnlich gegenüber. Auslöser war das Gerücht von der Ermordung Dutzender Lichtenberger Polizisten. Den Falschmeldungen folgten standrechtliche Erschießungen, bewaffnete Straßenkämpfe und der Einsatz von Feldgeschützen in Wohnvierteln.

Am 12. März 1919 räumten Aufständische kampflos die letzte Barrikade an der Frankfurter Allee, Ecke Möllendorffstraße. Ordnung in diese Geschichte, die heute wie ein Vorbote des Unterganges der Weimarer Republik wirkt, bringt der Berliner Historiker Siegfried Heimann bei seinem Vortrag am 29. November im Museum Lichtenberg.

Museum Lichtenberg im Stadthaus, Türrschmidtstraße 24, Lichtenberg, 18.30 Uhr, Eintritt frei.