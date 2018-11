BVG testet Buchstaben-Kennzeichnung für U-Bahn-Ausgänge

Berlin. Mit Buchstaben für jeden Ausgang sollen Fahrgäste den richtigen Weg aus dem Bahnhof leichter finden. Ob das funktioniert, testet die BVG seit Freitag am Kreuzungsbahnhof Stadtmitte mit seinen zehn Ausgängen. Knapp 100 Schilder wurden dafür ausgetauscht. Wer zum Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt will, geht demnach beispielsweise zu den Ausgängen A oder B. Das Wort "Ausgang" gibt es auf den Schildern nicht mehr, stattdessen ein Symbol aus Pfeil und angedeutetem Rechteck. Nach einigen Monaten will das Unternehmen entscheiden, ob auch die anderen Bahnhöfe Buchstaben für ihre Ausgänge bekommen, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten. Ein ähnliches System gibt es zum Beispiel in der Pariser Metro.

( dpa )