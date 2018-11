Der Rabatt-Tag ist am Vormittag angelaufen. Erste Kunden warteten bereits vor Verkaufsstart an den Geschäften.

Rabatt im Einzelhandel So läuft der "Black Friday" am Kudamm und am Alexanderplatz

Vielversprechender Beginn für die Berliner Händler am sogenannten "Black Friday": In der City West rund um Kurfürstendamm und Tauentzien warteten bereits vor zehn Uhr zahlreiche Schnäppchen-Jäger auf der Straße vor den Geschäften. Am "Black Friday", einem der umsatzstärksten Verkaufstage des deutschen Einzelhandels, bieten viele Händler Rabatte von bis zu 50 Prozent an.

Deutschlandweit rechnet die Branche mit einem Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro. „Etwas mehr als fünf Prozent gehen davon nach Berlin“, sagt der Geschäftsführer Handelsverbands Berlin Brandenburg, Nils Busch-Petersen. Hoffnung auf gute Geschäfte macht vor allem die gute Konjunktur: Die Berliner seien angesichts der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt in Kauflaune, so Busch-Petersen. Hinzu kämen Touristen und Gäste aus dem Umland.

Beim Media Markt im Alexa stehen die Menschen schon um 9.40 vor den noch geschlossenen Türen. Meist kleine Gruppen Jugendlicher. „Mein Handy ist kaputt, und heute zum Black Friday soll es günstige geben!“, sagt eine Schülerin, die mit ihrem Bruder da ist. Vor allem Smartphones sind gefragt, Spielekonsolen und kabellose Lautsprecher. Am Samsung Counter ist kein Rankommen. An Waschmaschinen und Staubsaugern im ersten Stock hat an diesem Morgen keiner Interesse. Ansonsten eine noch leere morgendliche Mall.

Bei Saturn am Alexanderplatz ist es kurz nach zehn auch schon recht voll. Auch hier vor allem Jugendliche und Studenten. Von Interesse ist hier das Google Pixel 3, das unter 800 Euro zu bekommen ist. „Black Friday? Keine Ahnung! Ich schaue seit Monaten nach einer Kamera“, sagt Kundin Susanne Rasche, „der Preis ist gut, ich kaufe heute!“

