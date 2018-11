So wird das Wetter am Freitag, den 23.11., in Berlin

Vorhersage So wird das Wetter am Freitag in Berlin

Berlin. Am Freitag zunächst stark bewölkt und lokal geringfügiger Regen, am Nachmittag und Abend von Südwesten her Aufheiterungen. Höchstwerte zwischen 2 Grad in der Uckermark und 6 Grad bei Sonnenschein in der Elbe-Elster-Niederung. Schwacher Wind aus Ost bis Südost.

In der Nacht zum Sonnabend wolkig, teils gering bewölkt oder klar, bis zum Morgen gebietsweise Ausbreitung von Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte +1 bis -2 Grad, streckenweise Glättegefahr durch überfrierende Nässe oder starke Reifablagerungen. Schwacher Südost- bis Ostwind.

Das aktuelle Wetter in Berlin - immer hier

( BM )