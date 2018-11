Berlin: Ausgang A, B und C: BVG testet neues Leitsystem in Bahnhöfen

Berlin - Neue Wegebeschilderung in der UBahn (hier fotografiert an der Station in Mitte (U2/U6) -

U-Bahn Ausgang A, B und C: BVG testet neues Leitsystem in Bahnhöfen

Berlin. „Gib mir ein A, gib mir ein C.“ Die ehemalige „Glücksrad“-Fee Maren Gilzer dürfte ihre helle Freude am emsigen Tun eines Trupps BVG-Mitarbeiter am Donnerstag im Berliner U-Bahnhof Stadtmitte haben. Diese sind gerade dabei, die fast 100 Hinweisschilder und Piktogramme in der Station neu zu bekleben. Der Grund: „Wir wollen hier ein neues, verbessertes Wegeleitsystem für unsere Fahrgäste testen“, sagte der für Fahrgastinformation zuständige BVG-Abteilungsleiter Timo Kerßenfischer der Berliner Morgenpost.

Wichtigste und auch sichtbarste Änderung: Die immerhin zehn verschiedenen Ausgänge an der Station, an der sich die beiden stark genutzten Linien U2 (Pankow–Ruhleben) und U6 (Alt Tegel–Alt Mariendorf) kreuzen, erhalten jetzt Buchstaben. Auf ein „Durchnummerieren“ der Ausgänge sei verzichtet worden, weil die Ziffern möglicherweise mit den Liniennummern oder Zeitangaben verwechselt werden könnten.

Zwischen den Ausgängen liegen bis zu 400 Meter Weg

Die Erkennungsbuchstaben, in Stadtmitte von A bis J, sollen den Zehntausenden Fahrgästen, die hier täglich ein- und aussteigen, dabei helfen, den optimalen Weg nach draußen zu finden. Wer etwa zum Konzerthaus am Gendarmenmarkt will, der sucht sich am besten den Ausgang A oder B, wer aber das Museum für Kommunikation (einst Postmuseum) als Ziel hat, geht besser zum Ausgang G. Vor allem ortsunkundige Touristen, aber auch die Berliner, die nicht allzu oft hier aussteigen, dürften sich über diese Orientierungshilfe freuen. „Man muss bedenken, dass die verschiedenen Ausgänge bis zu 400 Meter auseinanderliegen. Da ist schon hilfreich, wenn man gleich an der richtigen Stelle aus dem Bahnhof kommt“, begründete BVG-Sprecher Markus Falkner das Konzept. Dies erspare den Fahrgästen lästiges Suchen oder unnötige Wege.

Das neue System sei dabei „keine Revolution“, so Kerßenfischer. Es werde bereits seit Längerem in Paris, London oder Budapest mit Erfolg praktiziert. Zu den Änderungen gehört auch, dass die Bezeichnungen „Ausgang“ und „Exit“ durch das international übliche Ausgangssymbol ersetzt werden. Einheitliche, weltweit bekannte Piktogramme sollen den Fahrgästen auch helfen, rasch den Weg zum Aufzug oder zum nächsten Taxistand zu finden.

Das neue Wegeleitkonzept geht auf eine Anregung des BVG-Kundenbeirats zurück. „Bei vielen Maßnahmen nutzen wir heute natürlich die Möglichkeiten der Digitalisierung, etwa bei der Einbindung von Echtzeitdaten in unsere Infosysteme. Allerdings vergessen wir auch die analoge Welt dabei nicht. Denn wir wissen, dass die Beschilderung im Bahnhof vor allem für Menschen, die nur gelegentlich mit der U-Bahn unterwegs sind, immer noch das wichtigste Orientierungsmittel ist“, so Kerßenfischer.

„Erst mal schauen, wie unsere Kunden das System finden“

Anwenden wollen die Verkehrsbetriebe das neue System zunächst aber nur im U-Bahnhof Stadtmitte. „Wir wollen erst einmal schauen, wie unsere Kunden das neue System finden“, sagte der BVG-Abteilungsleiter. Geplant seien dazu unter anderem Fahrgastbefragungen. Würde die neue Kennzeichnung auf ein positives Echo stoßen, sollen schrittweise alle 173 U-Bahnhöfen umgestaltet werden. Der Aufwand ist dabei sehr unterschiedlich. Im Bahnhof Stadtmitte sind Schilder montiert, die aus einzelnen, unterschiedlich großen Elementen bestehen. Dort müssen dann lediglich Folien, die in der BVG-eigenen Schildermalerei produziert werden, neu verklebt werden. Vor allem in älteren und unter Denkmalschutz stehenden Stationen seien hingegen oft komplette Emailletafeln auszuwechseln, deren Herstellung weitaus aufwendiger und teurer ist.

Die Gestaltung der Schilder und Piktogramme erfolgt dabei nach strengen Vorgaben, so Kerßenfischer. Nicht nur die Farben, sondern auch die Design-Elemente seien genau definiert. So hat Erik Spiekermann, der vor rund 25 Jahren das aktuelle, mehrfach preisgekrönte Fahrgastleitsystem kreierte, dem Unternehmen mit der „FF Transit“ auch eine eigene Schrift verpasst. „Die sieht auch nach einem Vierteljahrhundert immer noch frisch und modern aus“, so Timo Kerßenfischer.

