Grüne: Rentner und Familien sollen Schulmensen in Berlin nutzen

Berlin. Die Berliner Grünen wollen, dass die Schulen der Hauptstadt zum Treffpunkt für Jung und Alt in den Kiezen werden. Im Leitantrag für die Landesdelegiertenkonferenz der Öko-Partei am Sonnabend heißt es, dass etwa die Mensen auch von Rentnern genutzt werden sollen. Ferner sprechen sich die Grünen in dem Antrag für besseres Wlan in den Klassenräumen aus, dafür erwartet die Partei eine Gesamtstrategie des Senats. Zudem wollen die Grünen, dass Lehramtsstudenten in Berlin eine Anstellungsgarantie erhalten, um das Problem des fehlenden Lehrpersonals zu lösen.

„Die Schulen müssen sich in die Kieze öffnen“, sagte Landeschefin Nina Stahr am Donnerstag. „Wir wollen, dass sie ein lebhaftes Zentrum innerhalb der Nachbarschaft werden – auch wenn der Schulbetrieb beendet ist.“ Ältere Menschen und Familien könnten ebenfalls in den Mensen nutzen, auch die Schulhöfe sollten nachmittags geöffnet bleiben, damit Kinder dort spielen können. Unterstützung erhalten die Grünen dafür von der Senatsbildungsverwaltung, die für die Schulgebäude zuständigen Bezirke sind skeptisch. „Für eine solche Öffnung braucht es auch das entsprechende Personal“, so Mittes Bildungsstadtrat Carsten Spallek (CDU). „Aktuell haben wir an den Grundschulen zu wenige Hausmeisterstellen, um das sicherzustellen.“

Neben der Bildungspolitik nehmen sich die Parteitagsdelegierten auch dem Thema Stadtbegrünung an. Überall dort, wo Bäume und Grünflächen dem Bau von Gebäuden weichen müssen, soll ein Ausgleich geschaffen werden. „Dafür schlagen wir ein sogenanntes Öko-Konto vor“, sagte Landeschef Werner Graf. Abseits dessen steht außerdem ein Dringlichkeitsantrag zum Extra-Feiertag für Berlin auf dem Programm. Wie berichtet ist damit zu rechnen, dass sich auch die Grünen mehrheitlich für den Frauentag am 8. März aussprechen werden. Strittiger könnte hingegen die Frage nach mehr Videoüberwachung sein, für die sich zuletzt die SPD ausgesprochen hatte. Graf: „Wir haben große Bedenken, dass dauerhafte Überwachung mehr Sicherheit bringt.“