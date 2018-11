Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Kriminalität Drei Männer in Anhänger entdeckt: Illegaler Aufenthalt?

Werneuchen. Über Klopfgeräusche machten sie auf sich aufmerksam: In Werneuchen (Barnim) hat die Polizei drei vermutlich illegal eingereiste Männer im Innern eines Lastwagenanhängers entdeckt. Sie stammen aus aus Afghanistan und sind zwischen 18 und 27 Jahre alt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Mittwochvormittag sei das Trio vorläufig festgenommen worden. Mitarbeiter einer Firma hatten die Männer beim Entladen bemerkt und die Polizei verständigt. Der Lkw-Fahrer wurde vernommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf illegalen Aufenthalt. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

( dpa )