Black Friday: Wenn die Schnäppchenjagd beim Zoll endet

Nicht jedes Angebot am Black Friday entpuppt sich am Ende als besonders günstig, das erfuhr auch Redakteurin Annette Kuhn.

Berlin. Ich gebe zu: Ich bin Schnäppchenjäger. Darum geht an mir der Black Friday natürlich nicht shoppingfrei vorbei. Auch wenn es schon nervt, das mein E-Mail-Postfach mit immer neuen Rabatten und Prozenten vollgespamt wird. Aber ich maße mir durchaus an zu beurteilen, welches Angebot wirklich etwas bringt. Naja, heute würde ich sagen: Ich habe mir das zugetraut, bis vor einem Jahr, bis zur Sache mit den UGG-Schuhen.

UGGs – diese Fellstiefel, die zwar Füße machen, als sein man ein Brauereipferd, aber die unumstößlich zu den Tops der Wintermode gehören - um 70 Prozent reduziert, das ist nicht zu toppen, dachte ich am Black Friday 2017. Aber wirklich nachgedacht habe ich wohl nicht, sonst hätte mir das Hirn doch gleich sagen müssen: So billig gibt es keine UGGs, zumindest keine echten.

Redakteurin Annette Kuhn

Irgendwie muss ich diese Tatsache aus den Augen verloren oder besser verdrängt haben. Schließlich war es schon spät am Freitag, und die Kreditkarte noch warm. Außerdem sah die Internetseite professionell aus, das Logo stimmte, das Deutsch war fehlerfrei. Wo sollte das Problem sein? Also gleich mal zwei Paar in den Warenkorb. Eine Ahnung, vielleicht doch reingefallen zu sein, beschlich mich schon am nächsten Tag: Gab es eigentlich ein Impressum? Ach, wird schon gutgehen. Die nächsten Wochen passierte nichts, keine Nachricht, kein Paket.

Im Januar, als das Verdrängen schon fast ein Vergessen geworden war, kam doch ein Brief. Vom Zollamt Schöneberg, zuständig für die Verzollung von Sendungen aus Nicht-EU-Staaten. Ich war noch nie bei einem Zollamt und kam mir vor wie ein Verbrecher. Also fuhr ich hin, bekam eine Nummer und wartete. Dann wurde ich hereingerufen in eine Art Lagerhalle, vor mir ein Zollbeamter in Uniform. Er öffnete vor meinen Augen eine Versandtüte aus China.

Darin blaue UGGs. „Haben Sie die bestellt?“ Jetzt haben sie mich, dachte ich. Röte stieg mir ins Gesicht. Und dann noch: „Aber zwei Paar.“ Der Zollbeamte schickte mich zur Kasse, wo ich Steuern nachzahlen musste. Dann übergab er mir die Tüte mit dem Hinweis: „Auf das zweite Paar brauchen sie wohl nicht zu warten, das kommt sicher nicht.“ Ob die UGGs nun echt oder gefälscht sind, weiß ich bis heute nicht. Eines weiß ich aber: Ein Schnäppchen war das leider nicht.

