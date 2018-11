Berlin: S-Bahnverkehr am Wochenende unterbrochen

Bauarbeiten S-Bahnverkehr am Wochenende an mehreren Stellen unterbrochen

Berlin. Aufgrund von Bauarbeiten ist der Zugverkehr der Berliner S-Bahn an diesem Wochenende gleich an mehreren Stellen unterbrochen. Am unangenehmsten für viele Fahrgäste dürfte die Sperrung der nördlichen Ringbahn sein. Von Freitagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen zu Betriebsbeginn fahren zwischen Gesundbrunnen und Wedding nur Busse statt Bahnen, mit erheblich längerer Fahrzeit. Betroffen davon ist der Verkehr auf den Ringbahnlinien S41 und S42. Laut Bahn werden auf dem stark befahrenen Abschnitt abgefahrene Schienen erneuert.

Ebenfalls ab Freitagabend stellt die S-Bahn den Zugverkehr im Berliner Osten auf der Linie S5 zwischen Strausberg Nord und Mahlsdorf ein. Dort wird eine Eisenbahnbrücke erneuert, es erfolgen zudem Arbeiten zur Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerks. Als Ersatz werden Busse eingesetzt, ab Montag soll die S5 zumindest wieder bis Hoppegarten fahren, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Dauerbaustelle ist auch der nördliche Streckenast der Linie S2 (Bernau–Blankenfelde). Dort werden schrittweise rund 100 Jahre alte Bahnbrücken erneuert. Aus diesem Grund fahren am Sonnabend zwischen 9 und 15 Uhr sowie in der Nacht zu Sonntag keine Züge zwischen Berlin-Buch und Bernau.

Außerplanmäßig mussten am Donnerstag zahlreiche S-Bahn-Nutzer im Berliner Südosten frieren. Dort war es am Nachmittag zu einer Stellwerksstörung am Grünauer Kreuz gekommen. Die S-Bahn stellte aus diesem Grund den Zugverkehr auf der S85 (Grünau – Pankow) komplett ein, die S8 fuhr nur noch zwischen Birkenwerder und Schöneweide. Betroffen war auch der Schönefeld-Zubringer S9, die Zugfahrten endeten ebenfalls schon in Schöneweide, wo in die S45 umgestiegen werden musste.

