Kluge/Reinhardt führen Fahrerfeld bei Berliner Sixdays an

Berlin. Knapp zwei Monate vor dem 108. Berliner Sechstagerennen (24. bis 29. Januar 2019) ist das Fahrerfeld nahezu komplett. "So früh hatten wir noch nie die Starter zusammen", sagte der Sportliche Leiter Dieter Stein am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Berliner Velodrom. Neben dem Zweier-Mannschaftsfahren stehen auch die Sprinter, Frauen und Steher wieder im Programm.

Angeführt wird das Feld der 16 Mannschaften von den Berliner Madison-Weltmeistern Roger Kluge und Theo Reinhardt. Mit den Niederländern Yoeri Havik und Wim Stroetinga sind die Sieger von 2017 und 2018 ebenso an der Landsberger Allee dabei wie die Europameister Kenny de Ketele und Robbe Ghys aus Belgien. "Ich sehe diese drei Mannschaften vorn - der Sieg geht nur über sie", sagte Stein.

"Wir nehmen die Favoritenrolle gern an und wollen bei unseren Heim-Sixdays natürlich ganz oben auf dem Treppchen stehen", sagte Kluge, der bereits zweimal in Berlin gewonnen hat. Der 32-jährige Straßen-Profi, der ab 2019 für das belgische World-Tour-Team Lotto Soudal fährt, reist direkt von der Tour Down Under in Australien an. "Der Wechsel von der Straße auf die Bahn ist kein Problem. Und wir wollen sicher auch aggressiver fahren als in diesem Jahr", so Kluge, der in diesem Jahr zusammen mit Reinhardt Dritter in Berlin geworden war.

( dpa )