In Berlin lassen die Winterfreuden lassen auf sich warten

Schneeflocken am Brandenburger Tor am Mittwochabend.

Graue Suppe statt Schnee: Was Experten für die nächsten Tage vorhersagen und was Bauernregeln über den bevorstehenden Winter verraten.

Wetter Winterfreuden lassen in Berlin auf sich warten

Berlin. Das war's schon wieder mit dem Schnee: Nachdem am Mittwochabend die ersten weißen Flocken durch die Hauptstadt geweht waren, zeigt sich der Himmel heute grau und wolkig bei Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad Celsius. Im Laufe des Tages soll vereinzelt etwas Schneegriesel oder Sprühregen fallen, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Wer sich auf dichtes Schneetreiben freut, wird jedoch enttäuscht. Grund ist das Hoch "Burckhard", das sich wieder in Deutschland breit macht und die kalte Luft verdrängt, die aus Russland nach Deutschland geströmt war.

Ein Hauch von Winter am Mittwochabend: Schneetreiben an der Warschauer Straße.

Foto: BM/Uta Keseling

Glühweinstimmung kommt zum Monatsende auf

Für Freitag sagen die Wetterexperten erneut dichte Wolken und vereinzelte Regentropfen voraus. Ab und an soll sich aber auch einmal die Sonne zeigen und für Temperaturen bis zu 6 Grad Celsius sorgen. Das gilt es zu genießen, denn das Wochenende wird wolkig und regnerisch.

Auch in anderen Regionen Deutschlands hält sich der Winter zurück. Nur im höheren Bergland gibt es am Sonnabend wahrscheinlich etwas Schnee oder Schneeregen, im Rest des Landes herrschen Wolken und Schauer vor. Selbst für die Alpen sagen die Experten nur vereinzelte Schneeflocken voraus.

Kühe bei Schneefall auf einer Weide: Am 26. August 2018 ab es in Österreich einen Wettersturz mit rund 40 Zentimeter Neuschnee in den Hohen Tauern. Derzeit herrschen in unserem Nachbarland Temperaturen im Plus-Bereich bei trüben bis sonnigem Wetter.

In Berlin werden erst zum Monatsende tagsüber wieder Temperaturen bis minus 2 Grad Celsius erwartet. Das wird die Betreiber der Glühweinbuden auf den dann eröffneten Weihnachtsmärkten freuen.

Mild und trüb: Was Bauernregeln verraten

Ungewöhnlich mild und trocken: So beschreiben die Wetterexperten den Herbst in diesem Jahr. Was verrät uns der bisherige November-Verlauf über den kommenden Winter? Der Deutsche Wetterdienst hat sich die Bauernregeln für November einmal genauer angeschaut und anhand dieser eine Vorschau gewagt.

"Ist der November kalt und klar, wird mild und trüb der Januar": Diese allgemeine Bauernregel hat laut Diplom-Meteorologin Jacqueline Kernn vom DWD eine Eintreffwahrscheinlichkeit von 70 Prozent. Wenn der November unterdurchschnittlich bewölkt gewesen sei, folge in sieben von zehn Fällen ein wolkenreicher und milder Januar nach.

Der November habe sich bisher von seiner sonnigen, also klaren Seite gezeigt, Nebelfelder hätten sich in Grenzen gehalten und meist rasch aufgelöst. Zwar sei der November bisher eher zu warm gewesen, doch habe sich das Niveau durch die frostigen Nächte der letzten Tage und Höchstwerte im tiefen einstelligen Bereich zuletzt dem normalen Niveau genähert. Daraus ließe sich also ein milder und trüber Januar ableiten - falls sich bis Ende November die Bilanz hinsichtlich der Bewölkung nicht noch umkehrt.

Winteridyll: So sah es am am 10. Dezember 2017 am Pariser Platz aus.

Foto: Paul Zinken / dpa

