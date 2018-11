DJ Oliver Koletzki: Berghain wichtiger als Google-Campus

Berlin. DJ und Produzent Oliver Koletzki (44) sieht in Techno-Musik einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für Berlin. Für den Ruf der Stadt sei das "Berghain wichtiger" als der ehemals geplante Startup-Campus von Google, sagte Koletzki in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost" (Donnerstagsausgabe). "Nichts anderes hat Berlin so sehr nach vorn gebracht wie die elektronische Musik", betonte er mit Blick auf den Party-Tourismus in der Hauptstadt.

Er plädierte dafür, dass auch künftig Freiräume für elektronische Musik erhalten bleiben. So müsse man "dafür kämpfen", dass sich Clubs in Tegel ansiedeln können, wenn dort der Flugbetrieb eingestellt werde. "Ich bin DJ aus Berlin, das ist eine Marke - genau wie 'Made in Germany'", sagte Koletzki. Die Politik brauche zu lange, um zu verstehen, dass Clubs für die Stadt wichtig seien.

( dpa )