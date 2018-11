Vater und Sohn als mutmaßliche IS-Terroristen vor Gericht

Berlin. Ein 43-jähriger Iraker und sein 19-jähriger Sohn kommen als mutmaßliche IS-Terroristen heute vor das Berliner Kammergericht. Sie sollen der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) angehört haben. Der Generalbundesanwalt wirft beiden Angeklagten unter anderem die Teilnahme an einer Hinrichtung eines IS-Gefangenen im Oktober 2014 vor. Der 43-Jährige soll nach seiner Einreise nach Deutschland im Sommer 2015 versucht haben, einen Selbstmordattentäter für einen Anschlag in der Berliner U-Bahn anzuwerben. Die Anklage lautet auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und Kriegsverbrechen. Dem Vater wird zudem Mord vorgeworfen.

( dpa )