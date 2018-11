Der Winter ist da - In Berlin fallen erste Schneeflocken

In Berlin ist am Mittwochabend der erste Schnee des Winters 2018/2019 gefallen. Sowohl im Osten der Stadt, als auch in der City West wehten örtlich einige Flocken vorbei. Am Mittwoch wurde in Berlin nachts ein Grad Celsius erreicht. In den vergangenen Tagen war es mit Frost bereits kälter gewesen - ohne Schnee. In den kommenden Tagen soll es nun wieder etwas wärmer werden. Tagsüber werden am Freitag fünf Grad erreicht, nachts erneut ein Grad. Am Sonnabend und Sonntag wird es bis zu sechs Grad warm. Auch dann gibt es Niederschlag - allerdings wieder in Form von Regen.

Schneeflocken sausen an der Handykamera vorbei - Im Hintergrund der Fernsehturm

( BM/seg )