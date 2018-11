Auch Berliner Grünen-Fraktion für 8. März als neuen Feiertag

Antje Kapek (Bündnis90/Grüne), Fraktionsvorsitzende, spricht in der Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses.

Nach der Linken und der SPD haben sich auch die Grünen für den Frauentag als zusätzlichen gesetzlichen Feiertag in Berlin ausgeprochen.

Berlin. Nach der Linken und der SPD in Berlin hat sich auch die Fraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus für den Internationalen Frauentag als zusätzlichen gesetzlichen Feiertag ausgesprochen. In einer Mitteilung der beiden Fraktionsvorsitzenden Antje Kapek und Silke Gebel vom Mittwoch heißt es: „Die Grünen sind die Erben der 68er-Bewegung und damit eine Partei, die für Emanzipation und Gleichstellung steht. In der Debatte um einen zusätzlichen Feiertag sprechen wir uns deshalb für den 8. März als Frauenkampftag aus und freuen uns, dass dieser Vorschlag nun eine Mehrheit findet."

Auf einem Parteitag der Berliner Grünen am Wochenende solle über den 8. März als neuen Feiertag abgestimmt werden. "Da die Entscheidung für einen weiteren Feiertag breit getragen werden muss, bringen wir, gemeinsam mit vielen weiteren grünen Funktionsträger*innen, am Samstag zu unserem Landesparteitag, einen Dringlichkeitsantrag dazu ein“, so Kapek und Gebel weiter.

Der Druck auf die Grünen war groß, nachdem sich vergangene Woche Linke und SPD auf den 8. März festgelegt hatten. Damit der zusätzliche Feiertag bereits im kommenden Jahr umgesetzt werden kann, muss nun rasch ein entsprechender Antrag in das Abgeordnetenhaus eingebracht und beschlossen werden.

( dpa )