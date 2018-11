Fischer leitet Berliner Verfassungsschutz

Berlin. Der Jurist Michael Fischer ist neuer Chef des Berliner Verfassungsschutzes. Das teilte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch mit. Fischer war zuletzt Referatsleiter beim Verfassungsschutz in Schleswig-Holstein und folgt in der Hauptstadt auf Bernd Palenda, der im Juni überraschend um seine Versetzung gebeten hatte. Hintergrund sollen Differenzen in der Senatsinnenverwaltung gewesen sein. Der Verfassungsschutz ist für die Bekämpfung des politischen Extremismus zuständig. In Berlin ist er eine Abteilung der Senatsverwaltung für Inneres, ihr Chef also Abteilungsleiter.

( dpa )