Bahnchef Lutz will mehr Plätze im Fernverkehr

Andreas Scheuer (CSU, l.) und Richard Lutz am neuen ICE 4 in Gesundbrunnen.

Die Bahn will laut Lutz fünf Milliarden Euro zusätzlich investieren. Neue ICE-4-Züge kommen ab Dezember in Berlin zum Einsatz.

Bahnchef Richard Lutz hat erhebliche Engpässe bei Zügen, Personal und dem Schienennetz eingeräumt und verschiebt daher auch sein Ziel für pünktliche Züge. „Es wird länger dauern als wir uns das vor drei Jahren mal vorgenommen haben“, sagte er am Dienstag bei einer gemeinsamen ICE-Fahrt mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) rund um Berlin.

Die Bahn will laut Lutz in den nächsten Jahren aus eigener Kraft fünf Milliarden Euro zusätzlich investieren, vor allem in mehr Mitarbeiter und neue Züge. Schnelle Verbesserungen seien allerdings nicht zu erwarten. „Es ist Teil des Problems, dass es nicht die eine einfache Lösung gibt.“ Lutz versprach aber, man wolle jedes Jahr ein Stückchen besser werden. Wie berichtet, wird die Bahn ihr angestrebtes Ziel, dass 82 Prozent aller Fernzüge mit weniger als sechs Minuten Abweichung vom Plan fahren, in diesem Jahr klar verfehlen.

Erhebliche Kapazitätsengpässe auf nachgefragten Strecken

Zuletzt häuften sich auch Fahrgast-Berichte über erhebliche Kapazitätsengpässe auf besonders nachgefragten Strecken. So waren etwa in den vergangenen Tagen kurz hintereinander zwei ICE-Züge aus Berlin in Richtung Rheinland in Spandau ohne Halt durchgefahren, weil bereits nach der Abfahrt im Hauptbahnhof die Waggons überfüllt waren. Aus Sicherheitsgründen müssen aber die Fluchtwege im Zug frei sein, daher können Zugführer und Einsatzleitungen weitere Einstiegshalte untersagen. In diesem Fall müssen selbst Fahrgäste mit Platz-Reservierungen draußen bleiben.

Mehr Kapazität will die Bahn kurzfristig durch den verstärkten Einsatz ihrer neuen ICE 4 schaffen. Die neuen Züge, die Platz für mehr als 800 Fahrgäste und erstmals auch für Fahrräder bieten, sollen ab 9. Dezember erstmals auch in Berlin zum Einsatz kommen. Fahren werden sie vorerst aber nur auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Berlin nach München, die erst vor einem Jahr eröffnet worden ist. Statt sechs Stunden benötigten die ICE jetzt noch rund vier Stunden für die mehr als 600 Kilometer. Zudem soll die Zahl der schnellen ICE-Sprinter von drei auf fünf pro Tag erhöht werden. Laut Minister Scheuer ist es der Bahn gelungen, auf dieser Strecke dem Flugzeug 30 Prozentpunkte Marktanteil abzunehmen.