Das sind die neuen BVG-Busse mit USB-Anschluss

Während sich bei der Berliner U-Bahn die Meldungen über Ausfälle und Verspätungen aufgrund kaputter Oldtimer-Züge häufen, können zumindest Nutzer der BVG-Busse auf rasche Verbesserungen hoffen. Erst im Mai hatten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bei Mercedes-Benz bis zu 950 neue Busse geordert. Am Dienstag nun haben Vertreter des Herstellers der BVG-Vorstandsvorsitzenden Sigrid Nikutta symbolisch den ersten Fahrzeugschlüssel für die nächste Bus-Generation übergeben.

„Mit diesen modernen und komfortablen Bussen bleibt unser Fuhrpark auf der Höhe der Zeit“, sagte Nikutta. Die beiden Citaro-Modelle von Mercedes-Benz können bis zu 70 und in der Gelenkversion rund 100 Fahrgäste transportieren. Neu sind USB-Buchsen, über die Fahrgäste ihre Handys laden können. Auch einen kostenlosen Internet-Zugang (Wlan) soll es geben. Außerdem wird an den Türen ein Warnsignal ertönen, falls diese im Lichtschrankenbreich blockiert sein sollten. Das soll die Nerven der Fahrer und Fahrgäste schonen.

Eine Außenkamera soll für mehr Sicherheit sorgen

Nimmt das Steuer gern selbst in die Hand: BVG-Chefin Sigrid Nikutta in einem der beiden Busse.

Foto: DAVIDS/Sven Darmer

Abstellbereiche für Rollstühle und Kinderwagen wurden größer und sind mit Piktogrammen besser gekennzeichnet. Auch eine kontrastreichere Gestaltung des Innenraums sowie geriffelte Haltestangen sollen Menschen mit Behinderung die Fahrt erleichtern. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr soll zudem eine Außenkamera auf der rechten Busseite sorgen. Beim Rechtsabbiegen habe der Fahrer auf einem Monitor Fußgänger und Radfahrer genau im Blick, heißt es.

Bereits ab kommenden können sollen die Berliner die ersten neuen Busse im regulären Einsatz erleben. Während die zwölf Meter langen Eindecker mit zwei Türen laut Bus-Chef Torsten Mareck zuerst über den Kurfürstendamm rollen sollen, werden die längeren Gelenkbusse mit drei Türen auf der bei Touristen beliebten Linie 200 sowie als Zubringer zum Flughafen Tegel (Linie TXL) eingesetzt. 20 neue Busse werden noch in diesem Jahr geliefert, versprach Rüdgier Kappel, Vertriebsleiter bei der Bus-Sparte des Daimler-Konzerns.

Die Busse dürften den Berlinern rasch ins Auge fallen. Zwar präsentieren sich die Fahrzeuge von außen im gewohnten BVG-Sonnegelb, im Inneren erlebt dagegen das alte Design der Berliner U-Bahn eine Renaissance. Das von BVG-Chefin Nikutta als „Urban Jungle“ bezeichnete bunt gefleckte Sitzmuster wird künftig auch in allen neuen Bussen zu sehen sein. Das einst als Antwort auf Graffiti-Attacken in den 90er-Jahren geschaffene Design sei inzwischen auch ein weltweit bekanntes Markenzeichen für Berlin und die BVG, hatte Nikutta die Entscheidung vor Kurzem im Interview mit der Berliner Morgenpost begründet. Die Schalensitze selbst, so ein erster Praxistest, fallen ziemlich hart und unbequem aus. Dafür dürften sie Vandalismusattacken besser standhalten.

Trotz der aktuellen umweltpolitischen Debatte über Stickoxide und Feinstaub werden die Busse mit herkömmlichen Dieselmotoren angetrieben. Das hatte bereits für Kritik bei Umweltverbänden gesorgt. BVG-Chefin Nikutta begründete dies indirekt mit der noch fehlenden Leistungsfähigkeit der derzeit am Markt verfügbaren Busse mit reinem Elektroantrieb, die anders als die bewährten Obusse auf eine Stromversorgung aus Oberleitungen verzichten. „Jeden Tag befördern wir allein mit unseren Bussen 1,2 Millionen Fahrgäste. Das ist ein Riesen-Vertrauensvorschuss, aber auch eine Verpflichtung hinsichtlich unserer Zuverlässigkeit“, sagte Nikutta bei der Präsentation der Busse im BVG-Betriebshof Müllerstraße in Wedding.

Busse erfüllen die strenge Euro-6-Abgasnorm

Doch auch mit der herkömmlichen Motortechnik werden die BVG einen Beitrag für eine bessere Luft in Berlin leisten, so Nikutta. So würden die Busse die strenge Euro-6-Abgasnorm erfüllen. Anders als bei Pkw wird diese Norm bei Bussen und Lkw schon seit Längerem unter Alltagsbedingungen überprüft. „Wir haben festgestellt, dass die Abgaswerte noch besser sind als vom Hersteller angegeben“, sagte Nikutta.

Dennoch will die BVG künftig auch beim Bus auf E-Antrieb setzen. Laut dem Rahmenvertrag mit Mercedes kann die BVG 350 Eindecker und 600 Gelenkbusse beschaffen. Dazu ist sie jedoch nicht verpflichtet: Die genaue Zahl sei abhängig von der Marktentwicklung bei E-Bussen, hieß es vonseiten der Verkehrsbetriebe. Nach einer separaten Ausschreibung hat die BVG bereits 30 rein elektrisch angetriebene Busse bestellt, je 15 wollen im nächsten Frühjahr die Hersteller Mercedes und Solaris liefern.