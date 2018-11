Musik Barenboim mit Staatskapelle in Peking gefeiert: nun Sydney

Berlin/Peking. Beim letzten von drei Konzerten in Peking ist die Staatskapelle Berlin mit Chefdirigent Daniel Barenboim am Dienstagabend (Ortszeit) begeistert gefeiert worden. Das Publikum im Nationalen Zentrum für die Darstellenden Künste verabschiedete das Orchester mit Ovationen, wie die Staatsoper mitteilte. Nach Peking stehen jetzt bis zum 27. November drei Konzerte in Sydney auf dem Programm. Dort spielt das Orchester neben allen vier Brahms-Sinfonien auch Franz Schuberts Sinfonie Nr. 8 ("Die Unvollendete") und Ludwig van Beethovens dritte Sinfonie ("Eroica").

In der Oper von Sydney wird Barenboim auch ein Auftrittsjubiläum feiern. Als 15-jähriger Pianist hatte er dort 1958 sein erstes Konzert in Australien gegeben.

( dpa )