Konzert: Boy George & Culture Club live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Boy George spielt am 2. Dezember mit Culture Club in Berlin

Frontmann Boy George kommt mit seiner Band Culture Club in Originalbesetzung nach Deutschland und spielt am 5. Dezember ein exklusives Konzert in Berlin. Es ist das erste Mal, dass die 80er-Jahre-Kultband seit ihrer Reunion in der Bundesrepublik unterwegs ist.

Im Gepäck haben Culture Club ihre größten Hits aus den Achtzigern wie "Do You Really Want To Hurt Me?“, "Time (Clock Of The Heart)“, "Karma Chameleon“ und "It’s A Miracle“. Doch nicht nur ihre Millionenbestseller will die Band auf die Bühne bringen, sondern auch neue Songs aus ihrem brandneuem Album "Life".

Das erwartet die Besucher

Die Berliner Fans dürfen sich auf eine besondere Konzerterfahrung freuen. Nachdem die 80er-Jahre-Kultband schon seit 2015 mehrfach auf Tour war, stehen Culture Club mit Mikey Craig (Bass), Roy Hay (Gitarre, Keyboards) und Jon Moss (Schlagzeug) endlich auch in Berlin gemeinsam auf der Bühne. Mittelpunkt ist natürlich Frontmann, Sänger und Paradiesvogel Boy George.

Wo werden Boy George & Culture Club in Berlin spielen?

Das Konzert wird in der neuen Verti Music Hall am Mercedes-Platz stattfinden

.

So entstand die Unterhaltungsmeile am Mercedes-Benz-Platz Am 13. Oktober eröffnet das Entertainment-Quartier am Mercedes-Platz. Sehen Sie hier, wie alles begann (Quelle: AEG). Zeitraffer: So entstand die Unterhaltungsmeile am Mercedes-Benz-Platz (Quelle: Mercedes Benz)

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Boy George in der Verti Music Hall sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 67,20 Euro im Vorverkauf unter verti-music-hall.de erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (5. Dezember) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Wird es noch weitere Auftritte von Boy George in Deutschland geben?

Nein, das Berlin-Konzert von Boy George und Culture Club ist das Abschlusskonzert für 2018 in Deutschland. Zuvor spielte die Band am 4. Dezember im Kölner E-Werk. In Europa folgen 2018 noch Konzerte in Frederiksberg, Dänemark (7. Dezember) und Stockholm, Schweden (8. Dezember).

Welche Songs wird Boy George in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen, aber diese Songs spielte Culture Club bei ihrem Konzert am 17. November in Newcastle:

God & Love It's a Miracle Let Somebody Love You Time (Clock of the Heart) Runaway Train Everything I Own Do You Really Want to Hurt Me? Victims Different Man Miss Me Blind Church of the Poison Mind / I'm Your Man

Zugabe:

Life Let's Dance Get It On Karma Chameleon

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall. Für manche Events können abweichende Regeln durch den Veranstalter gelten: Hier finden Sie die Hinweise zum Boy George-Konzert.

Boy George & Culture Club live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 5. Dezember 2018, Einlass: 18:30 Uhr, Konzertbeginn: 20:00 Uhr. Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.