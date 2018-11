Konzert: Slayer live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Abschiedstour: Slayer spielt am 2. Dezember ein letztes Mal in Berlin

Slayer kommt am 2. Dezember für ein exklusives Konzert nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Mercedes-Benz Arena Slayer live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Klaus Hoffmann - Konzert in der Philharmonie

Klaus Hoffmann - Konzert in der Philharmonie

Marianne Rosenberg bei Unfall in Zehlendorf verletzt

Marianne Rosenberg bei Unfall in Zehlendorf verletzt

Die Ära von Slayer neigt sich dem Ende zu: Im Rahmen ihrer letzten Welttournee kommt die Band noch einmal nach Deutschland und spielt am 2. Dezember ein exklusives Konzert in Berlin. Im Gepäck: Ein Mix ihrer größten Erfolge aus 37 Jahren Bandgeschichte.

Slayer gehören neben den Größen Metallica, Megadeth und Anthrax zu den "Big Four of Trash Metal". Die Band aus Kalifornien gründete sich 1981. Fünf Jahre später feierten sie mit „Reign in Blood“ den internationalen Durchbruch, nachdem das Metal-Album die US-amerikanischen Charts erobern konnte. Seitdem wurde die Band mit 12 gefeierten Studioalben und zahlreichen Tourneen zu einer der größten Ikonen des Metal.

Das erwartet die Besucher

Das letzte Gastspiel einer Musiklegende - und die Meister des Thrash-Metals versprechen, sich mit einem großen Knall von der Bühne zu verabschieden. Die Slayer-Fans in Berlin erwartet ein rasanter Mix der größten Banderfolge und Gastauftritte von Lamb of God, Anthrax und Obituary.

Wo werden Slayer in Berlin spielen?

Das Slayer-Konzert findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin)

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Slayer in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 80,25 Euro im Vorverkauf unter mercedes-benz-arena-berlin.de erhältlich.

Wann geht es los?

Achtung: Das Konzert am Sonntag (2. Dezember) wurde durch den Veranstalter von 18:30 Uhr auf 17:50 Uhr verschoben. Die gekauften Tickets behalten Ihre Gültigkeit. Aktelle Informationen finden sich unter mercedes-benz-arena-berlin.de.

Foto: Getty Images / Getty Images/Getty Images Europe

Wird es noch weitere Auftritte von Slayer in Deutschland geben?

Nein, das Berlin-Konzert von Slayer ist der letzte angekündigte Gig der Band in Deutschland. Die Stationen der Abschiedstour zuvor waren Freiburg (24.11.), Hamburg (26.11.), München (29.11.) und Erfurt (30.11.).

Welche Songs wird Slayer in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Slayer bei ihrem Konzert am 17. November in Madrid:

Repentless Blood Red Disciple Mandatory Suicide Hate Worldwide War Ensemble Jihad When the Stillness Comes Postmortem Black Magic Payback Seasons in the Abyss Dittohead Dead Skin Mask Hell Awaits

Zugabe:

South of Heaven Raining Blood Chemical Warfare Angel of Death

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten ab September 2017 neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Slayer live in der Mercedes-Benz Arena, Sonntag, 2. Dezember 2018, 17.50 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.