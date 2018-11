Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Dienstag, den 20.11.2018

Hier finden Sie die Verkehrsvorschau für den heutigen Dienstag in der Hauptstadt.

Verkehr in Berlin Die Verkehrsvorschau für Berlin am Mittwoch

Berlin. Was Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am bzw. ab Mittwoch, 21.11.18, erwartet:

Straßenverkehr:

115 (AVUS):

Wegen Munitionssprengungen auf dem Sprengplatz Grunewald wird die Autobahn zwischen ca. 09:45 Uhr und 10:15 Uhr kurzzeitig in beiden Richtungen zwischen AS Hüttenweg und AS Spanische Allee voll gesperrt. Der parallel zur AVUS führende Kronprinzessinnenweg wird bereits ab ca. 09:30 Uhr voll gesperrt. Die Sperrung betrifft auch den Fuß- und Radverkehr.

Friedrichsfelde:

In der Zeit von 09:00 Uhr (stadteinwärts ab 10:00 Uhr) bis 14:00 Uhr steht im Tunnel Alt-Friedrichsfelde (B1/B5) jeweils nur ein Fahrstreifen aufgrund von Wartungsarbeiten zur Verfügung.

Friedrichshain:

Ab ca. 18:30 Uhr ist aufgrund eines Basketballspiels in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee möglich.

Charlottenburg:

Für Aufbauarbeiten ist der Straßenzug Tauentzienstraße/Kurfürstendamm in Richtung Halensee zwischen Nürnberger Straße und Joachimsthaler Straße in der Zeit von 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr gesperrt. Die Rankestraße ist ebenfalls gesperrt.

Nahverkehr:

Die BVG meldet:

Aktuell liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im U-Bahn- und Straßenbahnnetz vor.

Die S-Bahn Berlin meldet:

Aktuell liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im S-Bahn-Netz vor.

