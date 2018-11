Berliner beim Weihnachtsshopping in der City West (Archivbild).

Ein kurzfristiges Kippen des verkaufsoffenen Sonntags sei ohne Weiteres nicht möglich, so Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach.

23. Dezember Arbeitssenatorin: Geschäfte öffnen am vierten Advent

Berlin. Trotz eines gegenteiligen Beschlusses des SPD-Landesparteitags hält Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) daran fest, dass die Geschäfte am Sonntag, den 23. Dezember, öffnen dürfen. „Für eine Abkehr davon ist es viel zu spät“, sagte sie am Montag der Berliner Morgenpost. Der vierte Advent sei bereits im Sommer als verkaufsoffener Sonntag festgelegt worden, ein kurzfristiges Kippen sei ohne Weiteres nicht möglich. „Wir haben darüber mit den Sozialpartnern eine Einigung erzielt, die auch gerichtsfest ist“, so die Senatorin. „Für den Handel ist dieser Tag der wahrscheinlich umsatzstärkste im Jahr.“

Grundsätzlich sei sie jedoch offen für eine Diskussion über die Gesamtzahl der gesetzlich zulässigen verkaufsoffenen Sonntage. Bislang sind es in Berlin acht. „Wenn die SPD sich zu einem Konsens durchringt, der weniger Tage vorsieht, können wir das im Rahmen einer breiten gesellschaftlichen Debatte besprechen und das Gesetz gegebenenfalls auch ändern“, so Breitenbach.

Für das erste Halbjahr 2019 hatte sie kürzlich die ersten drei verkaufsoffenen Sonntage festgelegt: Anlässlich der Tourismusmesse ITB, zur Grünen Woche und am Wochenende der Berlinale dürfen die Geschäfte von 13 bis 20 Uhr öffnen. Für das zweite Halbjahr stehen noch keine Termine fest. Die SPD hatte sich am Wochenende dafür ausgesprochen, dass die Läden nur noch an einem statt bislang zwei Adventssonntagen öffnen dürfen.