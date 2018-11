Zwei 19- und 20-Jährige von Gruppe attackiert und verletzt

Berlin. Sechs Unbekannte haben in Berlin-Gesundbrunnen zwei 19 und 20 Jahre alte Männer attackiert und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 20-Jährige mit einem Gürtel geschlagen und anschließend mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der 19-Jährige wurde ebenfalls geschlagen.

Zuvor hatten zwei der Täter am Montagabend die jungen Männer im U-Bahnhof Osloer Straße angesprochen und die Herausgabe ihrer Handys gefordert. Das verweigerten die beiden. Die Täter verließen daraufhin mit ihnen den U-Bahnhof. Dort stießen dann vier weitere Männer dazu, entrissen dem 20-Jährigen die Bauchtasche und verletzten ihn. Die Täter konnten unerkannt fliehen - jedoch ohne Beute. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in eine Klinik. Nach ambulanter Behandlung konnte er diese bereits wieder verlassen.

( dpa )