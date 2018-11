Gericht entscheidet über "Lila Bäcker"-Entlassungsklagen

Neubrandenburg/Dahlewitz/Schwerin (dpa/mv) - Im Streit um Entlassungen bei der Kette "Unser Heimatbäcker" (Pasewalk) werden heute weitere Urteile erwartet. Das Arbeitsgericht in Neubrandenburg will entscheiden, ob die außerordentlichen Kündigungen von sieben Mitarbeitern rechtmäßig waren. Die Bäckereikette - besser als "Lila Bäcker" bekannt - betreibt rund 400 Filialen in Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Die neue Geschäftsführung hatte im Frühjahr rund 225 der insgesamt 2700 Mitarbeitern gekündigt.

Hintergrund war, dass die Kuchenfertigung zentralisiert und Produktionsstandorte geschlossen wurden, darunter Gägelow bei Wismar und Dahlewitz bei Berlin. Nach den Kündigungen klagten mehr als 80 Mitarbeiter an Arbeitsgerichten in Neubrandenburg und Schwerin. In Neubrandenburg hatte ein Richter zuletzt die Entlassungen in sechs Fällen für "unwirksam" erklärt.

In Schwerin gab es etwa 70 Klagen, von denen das Gros gegen Abfindungen Vergleiche geschlossen hat. Ein Anwalt der Kette hatte vor Gericht erklärt, dass die Kette maximal 5000 Euro Abfindung zahle, auch bei langen Beschäftigungszeiten. In zwei Fällen erhielten die Kläger in Schwerin Recht.

