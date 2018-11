Plattenhardt soll nach Infekt am Dienstag wieder trainieren

Berlin. Jordan Torunarigha ist am Montag beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wieder ins individuelle Training eingestiegen. Der Innenverteidiger hatte in der vergangenen Woche wegen einer Muskelprellung im Wadenbereich gefehlt. "Jordan soll am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainieren", sagte Hertha-Coach Pal Dardai nach der Übungseinheit auf dem Schenckendorffplatz.

Stünde Torunarigha im nächsten Spiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim zur Verfügung, würde das die momentanen Verletzungssorgen des Hauptstadtclubs lindern. Dardai deutete allerdings an, dass er gegen Hoffenheim in der Innenverteidigung mit Fabian Lustenberger und Derrick Luckassen plant: "Ich lasse ihn diese Woche jeden Tag zusammen mit Lustenberger trainieren, damit das am Wochenende funktioniert."

Marvin Plattenhardt fehlte aufgrund eines Infekts weiterhin. Der Linksverteidiger solle am Dienstag aber wieder zum Team stoßen, teilte Dardai mit.

Erstmalig wieder mit der Mannschaft trainierten am Montag Arne Maier und Trainer-Sohn Palko, die zuletzt beide gefehlt hatten. Während Maier wegen muskulärer Probleme mit dem Training ausgesetzt hatte, war Dardai von einem grippalen Infekt geplagt worden.

( dpa )