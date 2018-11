Ehemals besetzte Schule wird Obdachlosenunterkunft

Wachleute eines Sicherheitsdienstes standen am 31.10.2014 hinter dem Tor der besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule.

Berlin. Die ehemals besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg wird im Winter Übernachtungsquartier für obdachlose Frauen und Männer. Zum 1. Dezember will der Regionalverband Berlin der Johanniter-Unfall-Hilfe dort 100 Schlafplätze schaffen, wie er am Montag mitteilte.

Die Notübernachtung ist demnach bis zum 30. April 2019 täglich von 19.00 bis 7.00 Uhr geöffnet. 34 Plätze sind für Frauen reserviert, auf zwei weiteren Etagen können 66 Männer übernachten. Bis zu zehn Obdachlosen ist gestattet, ihre Hunde mitzubringen.

Die Unterkunft ist Teil der Berliner Kältehilfe, die rund 1200 Übernachtungsplätze für Obdachlose bietet. Das Kreuzberger Schulgebäude war seit 2012 fünf Jahre lang von Obdachlosen und Flüchtlingen besetzt worden. Anfang dieses Jahres wurde es geräumt.

