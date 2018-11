Stephan Schwarz - Abschied nach 16 Jahren

Der langjährige Präsident der Berliner Handwerkskammer, Stephan Schwarz, will im kommenden Jahr seinen Posten räumen. „16 Jahre sind genug. Zur Verantwortung eines Präsidenten gehört es auch, sich rechtzeitig auf die Suche nach einem Nachfolger zu machen“, sagte Schwarz der Berliner Morgenpost. Bei der nächsten Präsidiumswahl im Mai 2019 werde er nicht mehr antreten, erklärte er.

Der 53 Jahre alte Chef der Berliner Gebäudereinigungsfirma GRG hat das höchste Ehrenamt der Kammer seit 2003 inne. Seine Kollegen in Präsidium und Vorstand hatte Schwarz bereits vor ein paar Wochen über seinen Entschluss informiert. Seitdem lief die Suche nach einem Nachfolger. Nun sind die Kammer-Oberen in den eigenen Reihen fündig geworden. Carola Zarth, seit 2014 Vorstandsmitglied der Berliner Handwerkskammer, soll Schwarz beerben. Das Gremium habe sich einstimmig für die Charlottenburgerin ausgesprochen, hieß es. Zarth, 53 Jahre alt, ist Geschäftsführerin und Inhaberin einer Kfz-Werkstatt mit zehn Mitarbeitern.

Carola Zarth

Foto: CDU Berlin

Läuft es wie geplant, soll Carola Zarth im Mai von der Vollversammlung der Kammer zur neuen Präsidentin gewählt werden. Sie wäre die erste Frau in dem Amt. Gegenkandidaten gibt es bislang nicht. Der Vollversammlung der Handwerkskammer gehören derzeit 57 Mitglieder an. Vor allem Vertreter der Innungen sitzen in dem Gremium. Das Handwerkerparlament wird von den Arbeitgebern dominiert, die über ihre Mitgliedsbeiträge einen Großteil der Arbeit der Kammer finanzieren. Die Arbeitgeberseite stellt auch den Präsidenten. Gleichzeitig mit der Wahl des neuen Präsidenten sollen die neuen Vizepräsidenten bestimmt werden. Metallbauermeister Erwin Kostyra sowie Maler- und Lackierermeister Karsten Berlin wollen sich erneut bewerben, hieß es.

Hochstimmung im Berliner Handwerk

Die Handwerkskammer Berlin vertritt gut 30.000 Betriebe mit fast 200.000 Arbeitnehmern. Die Stimmungslage ist so gut wie nie zuvor. Der sogenannte Geschäftsklimaindex, in den sowohl die Lage der vergangenen sechs Monate einfließen als auch die wirtschaftlichen Erwartungen, lag zuletzt bei 139 Punkten. In keiner der Umfragen seit 1991 waren die Messwerte nach Angaben der Kammer so gut. Vor allem Bau- und Ausbaugewerken geht es angesichts der anhaltenden Bautätigkeiten in Berlin sehr gut. Gleichzeitig müssen Kunden immer länger warten, bis sie einen Handwerker bekommen. Im Baugewerbe etwa stieg die sogenannte Auftragsreichweite auf 12,5 Wochen an.

Doch das Handwerk steht auch vor Herausforderungen. Zwar will etwa jedes dritte Unternehmen neue Mitarbeiter einstellen. Die Suche nach Fachkräften blieb aber zuletzt immer häufiger erfolglos. „Wir müssen dafür sorgen, dass das Handwerk noch stärker als bislang wahrgenommen wird, sowohl politisch als wichtiger Anker für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, als auch von Jugendlichen als attraktiver Arbeitgeber“, forderte Noch-Präsident Stephan Schwarz. Zudem müssten die Betriebe verstärkt die Digitalisierung angehen, sagte er.

Für die mögliche neue Präsidentin der Handwerkskammer gibt es also genug zu tun. „Ich stelle mich zur Wahl“, sagte Carola Zarth der Berliner Morgenpost. Seit vier Jahren sitzt die Unternehmerin bereits im Vorstand der Kammer, ist dort vor allem für die Außendarstellung der Berliner Handwerkerschaft zuständig. Zarth bezeichnete es als erstaunlich, dass das öffentliche Bild von Handwerkern noch immer über schwere körperliche Arbeit mit geringem Verdienst definiert werde. „Das ist längst nicht mehr so. Wir müssen vor allem die jungen Menschen erreichen, aber auch Eltern und Lehrer, um den Stellenwert des Berufsbilds zu stärken“, erklärte Zarth. Nicht jeder junge Mensch müsse studieren. Als Handwerksmeister seien die Verdienstmöglichkeiten heute ebenso gut wie als Absolvent einer Hochschule oder Universität, erklärte sie.

Den elterlichen Familienbetrieb, eine Autowerkstatt mit zehn Beschäftigen, führt Zarth seit 1993 allein. Bereits vorher hatte sie sich für mehr Gleichberechtigung unter Handwerkern starkgemacht: 1991 gründete Zarth den Landesverband Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH), bis 2007 war sie auch dessen Vorsitzende. 2016 kandidierte die Unternehmerin erfolglos für die CDU bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus.

Der noch amtierende Berliner Handwerkskammer-Präsident Stephan Schwarz kündigte an, sich in anderer Form weiter ehrenamtlich engagieren zu wollen. „Es macht mir Spaß, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen“, sagte er.